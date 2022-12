Work&Play bringt 200 Remote Worker, digitale Nomaden, Coworker und Coliving aus Teneriffa zusammen, um mit Fachleuten des Sektors in Kontakt zu treten

Die Stadträtin für Außenpolitik, Liskel Álvarez, weist darauf hin, dass “das Cabildo durch die Marke Work & Play die Organisation dieses Treffens gefördert hat, um Synergien zwischen den Fachleuten des Sektors zu schaffen und um die Qualitäten Teneriffas als Reiseziel für Unternehmer in dieser wichtigen beruflichen Nische zu präsentieren”.

Das Cabildo de Tenerife hat über die Marke Work & Play Remote Worker, digitale Nomaden, Coworkings und Colivings auf der Insel zusammengebracht, um Kontakte in der Community zu knüpfen und Teneriffa als Benchmark-Destination für digitale Talente und Wissen weiter zu konsolidieren.

Liskel Álvarez, Stadträtin für Außenpolitik des Cabildo von Teneriffa, leitete die Eröffnung der Veranstaltung, die die erste ihrer Art auf der Insel ist. Die erste Ausgabe des co:summit brachte 200 auf Teneriffa ansässige Fachleute aus diesem Sektor zusammen.

“Teneriffa steht derzeit auf Platz 20 von Nomadlist, dem führenden internationalen Portal, das Reiseziele auf der ganzen Welt auflistet, und in den letzten Jahren haben wir uns als einer der beliebtesten Orte für digitale Nomaden etabliert, und die Insel hat auch eine große Remote-Community”, sagte Álvarez, Das Cabildo hat die Organisation dieses Treffens gefördert, um den Fachleuten die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen auszutauschen, Synergien zu schaffen und die Kontakte zwischen der Gemeinschaft auf der Insel zu fördern sowie die Qualitäten unseres Reiseziels den lokalen und internationalen Gründern und Unternehmern in dieser wichtigen beruflichen Nische vorzustellen.

“Auf Teneriffa gibt es 27 Coworking Spaces für Telearbeit und 6 Colivings, Unterkünfte, in denen man mit anderen Fachleuten zusammenleben kann. Die Verfügbarkeit von Arbeits- und Wohnräumen, die guten Internetverbindungen, die Rechtssicherheit, das ganzjährig gute Wetter und der Reichtum an Natur, Kultur, Gastronomie und Freizeit, neben anderen Vorteilen und Qualitäten, die Teneriffa bietet, machen uns zu einem idealen Ort nicht nur für den Urlaub, sondern auch für die Saisonarbeit”, fügte der Vorstandsvorsitzende hinzu, der auch betonte, wie wichtig es ist, Talente zu halten und Menschen zu haben, die einen Mehrwert für die Unternehmen darstellen, um die Insel als Wissens- und Innovationszentrum zu positionieren“.

Das Treffen bot die Gelegenheit, Ideen und Projekte auszutauschen und die Dienstleistungen der Marke Tenerife Work & Play vorzustellen, die vom Cabildo unter dem Dach von Why Tenerife? gefördert wird, der Plattform zur Anziehung von Investitionen auf der Insel.

Auf der Tagesordnung standen unter anderem Vorträge über die Möglichkeiten der Fernarbeit und wie man sie nutzen kann, über das Gesetz über Unternehmensgründungen und seine Auswirkungen auf das unternehmerische Ökosystem sowie über den Lebensstil und die Lebensqualität, die Teneriffa bietet. Es wurden auch Erfolgsgeschichten und Erfahrungen der digitalen Talentgemeinschaft auf der Insel ausgetauscht. Álvarez hob in diesem Zusammenhang die große Resonanz hervor, die sie gefunden hat: “Sie hat zur Integration der Gemeinde beigetragen und das Potenzial Teneriffas für diesen Sektor auf dem internationalen Markt hervorgehoben”. “Es hat auch auf die Teilnahme von Coworkings und Colivings gezählt, die große Verbündete in der Strategie der Marke Tenerife Work & Play sind”, fügte er hinzu.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

