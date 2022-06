Nouveau réseau d'entreprenariat dans les îles Canaries

Le 26 avril, le département du développement local du conseil municipal de La Laguna, à Tenerife, a lancé le premier réseau d'entrepreneuriat de la ville. Cette initiative vise à faciliter l'accès à toutes les ressources disponibles afin, comme l'explique José Juan Gavilán, conseiller en développement local, “ de continuer à renforcer l'une de nos principales lignes de travail : attirer les investissements et générer des emplois, en faisant de la municipalité un lieu attrayant pour les personnes entreprenantes ”. De plus, il ajoute que ce réseau s'ajoute “ à d'autres actions que nous promouvons au cours de ce mandat et qui se concrétisent par la récente création du Centre d'innovation d'Aguere (Ai-HUB), élément central des politiques économiques de soutien à l'entrepreneuriat et au développement local ”.

Ce réseau a pour objectif de travailler en équipe, d'échanger des idées et des connaissances, d'augmenter la capacité d'accès aux subventions et autres contributions publiques, en plus de fournir un guide de ressources qui offre les informations nécessaires à ceux qui veulent lancer leur idée d'entreprise à La Laguna. Il propose également des programmes de formation, des réunions professionnelles, des conseils, les ressources du plan municipal pour l'économie sociale et solidaire (RedESS), des incubateurs d'entreprises et de jeunes pousses, un espace de coworking et le premier Point d'attention aux entreprises (PAE en espagnol), entre autres.

Le 6 avril dernier a eu lieu la première réunion de promotion de ce réseau d'entreprenariat, à laquelle ont assisté 14 personnes dans la salle plénière du Conseil municipal de La Laguna. Parmi elles se trouvaient des représentants de l'Agence de vulgarisation agricole du Conseil insulaire de Tenerife, des Barrios por el Empleo (quartiers pour l'emploi), de la Fondation générale de l'Université de La Laguna (FGULL), de la Fondation insulaire pour la formation, l'emploi et le développement des entreprises (FIFEDE), de la Fédération provinciale des entreprises du métal et des nouvelles technologies (FEMETE) et, enfin, de l'Association créative pour la promotion de l'emploi et de la cohésion sociale.

Lors de cette réunion, ils ont discuté, entre autres, de la création des bases pour la constitution du réseau de La Laguna, avec l'objectif à long terme de l'étendre à d'autres municipalités de Tenerife. Il a également été question de créer un espace de collaboration de nature technique où les doutes et les questions qui peuvent surgir dans les différents espaces dans lesquels ces entités travaillent peuvent être résolus, en outre, le service de conseil aux entreprises de la mairie a été présenté aux participants ainsi que tous les détails sur les services d'entrepreneuriat existants dans la municipalité.