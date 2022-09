Trasformazione digitale nella salute: l'assistenza primaria riceve 230 milioni dal governo spagnolo

Il governo spagnolo stanzia oltre 230 milioni di euro per promuovere la trasformazione digitale dell'assistenza primaria nel sistema sanitario nazionale (SNS) all'interno di PERTE Healthcare Avant.

Questo importo proviene dai fondi del piano per la ripresa, la trasformazione e la resilienza, attraverso la distribuzione di fondi alle comunità autonome negli anni 2022 (70 milioni di euro) e 2023 (160 milioni di euro).

I progetti per la trasformazione digitale di Primacare si collocano in tre aree funzionali di azione: CSI Smart Digital Health Center; Customer Care e Digital Transformation dei servizi di supporto dell'attività sanitaria.

Questi progetti sono in corso di sviluppo attraverso sette gruppi di lavoro che sono stati definiti insieme alle comunità e città autonome sotto il coordinamento del Ministero della Sanità sempre in linea con la strategia di salute digitale del SNS approvata dal Consiglio Interterritoriale del sistema sanitario nazionale (CISNS).

Centro sanitario intelligente digitale

L'area di intervento funzionale “CSI Smart Digital Health Center” mira a fornire servizi digitali alle strutture sanitarie di base con un approccio olistico incentrato sul paziente. A tal fine, il progetto offre l'opportunità di sfruttare tutte le possibilità della tecnologia e dei canali di comunicazione per raggiungere tutti i cittadini, adattandosi alla loro situazione e alle nuove esigenze della società.

In quest'area sono stati definiti un totale di 45 progetti, alcuni dei quali mirano al riutilizzo automatizzato di dati storici per la sorveglianza epidemiologica, l'accesso alla cartella clinica da dispositivi mobili, sistema di centralizzazione delle allergie, individuazione precoce della retinopatia diabetica, sistema intelligente di selezione dei pazienti per condurre campagne di prevenzione e promozione o soluzioni di scambio di informazioni cliniche interconnesso tra primario e specializzato.

Attenzione personalizzata

L'area funzionale di “Customer Care” comprende progetti che consentono di progettare, sviluppare e implementare in modo operativo nella sanità pubblica, all'interno del portafoglio di servizi, un modello completo di fornitura di servizi presenziali e virtuali specificamente progettati per gruppi di pazienti che richiedono un'assistenza personalizzata, continua e sistematica, a causa del loro stato di salute o di altre circostanze personali.

In quest'area sono stati individuati complessivamente 46 progetti, alcuni dei quali incentrati sulla teledermatologia, la teleconsulta di salute mentale, il controllo assistito dell'anticoagulazione, i sistemi di ausilio diagnostico per la radiografia del torace, la riabilitazione interdisciplinare digitale, lo scambio di immagini mediche o il sistema di informazione ambulatoriale intelligente.

Trasformazione digitale dei servizi di supporto

L'area funzionale “Trasformazione digitale dei servizi di supporto all'attività sanitaria” persegue l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale dei servizi di gestione non assistenziale, nel loro rapporto con i cittadini.

In quest'area sono stati definiti un totale di 41 progetti come la gestione assistita dei turni nelle strutture assistenziali, sala d'attesa digitale, integrazione automatizzata tra l'applicazione di anamnesi primaria e l'applicazione di gestione dell'inabilità al lavoro, quadri di controllo per gli indicatori relativi all'assistenza sanitaria di base, alla digitalizzazione del consenso informato, alla tracciabilità digitale dei campioni, alla cybersicurezza per i dispositivi medici o alla piattaforma di condivisione degli studi con il paziente.

Traduzione di Francesca Usai