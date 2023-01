Valencia es elegida como la mejor ciudad para vivir como nómada digital en el ranking de InterNations

El nomadismo digital ha cambiado la forma en que las personas trabajan y viven, permitiendo a los trabajadores viajar y trabajar desde cualquier lugar del mundo. Según una encuesta de InterNations, la mejor ciudad para vivir como nómada digital es Valencia, España. Esta ciudad es considerada un lugar ideal para llevar a cabo sus finanzas personales y disfrutar de una alta calidad de vida.

El ranking de InterNations se basa en la opinión de expatriados, que han valorado aspectos como la facilidad para instalarse, los precios bajos del transporte público y la amplia oferta de actividades deportivas. Además, el 92% de los encuestados se sienten seguros en las calles de Valencia y aprecian la posibilidad de llevar a cabo una vida social exitosa.

Valencia cuenta con una amplia oferta cultural y turística. Es una ciudad de 2.000 años de antigüedad, ubicada en la costa sur de España, en la confluencia del río Turia y el mar Mediterráneo. Es conocida por sus hermosas playas, su animada escena gastronómica y su rica cultura. Estas características, junto con la calidad de vida y las oportunidades laborales, son las que han llevado a Forbes a incluir a Valencia como la mejor ciudad para vivir en todo el mundo.

La noticia ha generado una gran expectación en la ciudad y en el equipo de gobierno local, que ha mostrado su compromiso en continuar trabajando para generar oportunidades y atraer más talento. En este sentido, es importante destacar que Valencia también figura entre los cien mejores destinos del mundo para estudiar, según la última edición de QS Best Student Cities. Además, en el próximo mes de marzo, la Marina de Valencia acogerá el evento The Next Web Conference del diario económico Financial Times. Esto refleja el dinamismo económico y la importancia que tiene la innovación en la ciudad.

Valencia es una ciudad ideal para los nómadas digitales, ya que ofrece una excelente calidad de vida, un alto grado de seguridad y un amplio abanico de oportunidades laborales e culturales. Su posición en el ranking de InterNations y Forbes no es casualidad, sino el resultado de una estrategia sólida para atraer talento y fomentar el desarrollo económico y cultural de la ciudad.