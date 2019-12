FLASH GORDON. EL HERMANO MAYOR DE LUKE SKYWALKER. VERSION 2.0

Una de las ventajas que tiene estar viajando continuamente en avión es que terminas teniendo tiempo de sobra para poder leer en un ambiente sosegado y sin demasiadas distracciones. En mi último desplazamiento me leí Profili Alex Raymond: The Power and The Grace, libro editado en inglés y en italiano por Alberto Becattini y Antonio Vianovi, en 2002. En sus páginas, acompañada de una cuidada selección de imágenes, ambos autores dibujan una detallada y atractiva semblanza de Alexander Gillespie Raymond Jr., más conocido como Alex Raymond.