Borja Pérez sostiene que “se ha hecho justicia con los municipios” al no convalidarse el decreto para la cesión al Estado de los remanentes

El senador por La Palma, Borja Pérez Sicilia, con relación a la no convalidación del decreto ley para la cesión al Estado de los remanentes municipales, ha mostrado su satisfacción después de que “el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, se haya quedado solo, y perdiese dos veces la votación, primero en el Senado y después en el Congreso”, se indica en una nota de prensa del PP. Pérez Sicilia señala que “ni sus propios socios, que le mantienen como presidente de España, han votado a favor, salvo Podemos”, y añade que “porque han visto que era tremendamente injusto, y estaban utilizando el chantaje para apropiarse de los ahorros de nuestros vecinos”. Destaca que “se ha hecho justicia con los municipios”.

También le recuerda al Gobierno de Pedro Sánchez que “son unos ahorros fruto del esfuerzo, durante años, de los vecinos, pymes y autónomos. Y ahora más que nunca es necesario invertir en nuestros municipios para reactivar la economía”, señala.

El senador palmero y alcalde de Breña Baja ha defendido que “son precisamente los ayuntamientos, las instituciones más cercanas al ciudadano, y a las que acude cuando tiene un problema o una necesidad”, por lo que pide que “mañana mismo el Gobierno de España entable negociaciones con todos los partidos, independientemente del color y siglas, para flexibilizar la regla de gasto y la ley de contratos”. Para Pérez Sicilia se trata de “una medida urgente y necesaria, para que los ayuntamientos podamos hacer uso de nuestro remanente y superávit, y nos sirva para flexibilizar la contratación de pequeñas y medianas empresas, y autónomos de los municipios”.

Desde el Partido Popular también se han referido a la moción que presentó el PP en el Senado al presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), el socialista Abel Caballero, “unas condiciones que eran gravemente perjudiciales para nuestros ayuntamientos, que negoció con el Ministerio de Hacienda a espaldas de los alcaldes, y que eran discriminatorias porque solo podían acceder a los fondos los consistorios que tuviesen remanentes en positivo”. Por todo ello, Pérez Sicilia “no duda en tachar de populista las últimas declaraciones de miembros del PSOE de La Palma que lamentan que no haya salido adelante esta decisión, cuando saben perfectamente que hubiese supuesto un duro golpe para muchos ayuntamientos, y podía haber producido falta de liquidez”. Recuerda que “esos ahorros se devolverían en 10 años, exigiendo que solo se gastara en lo que ellos querían, y tenían marcado como programa político. Un grave error ya que somos los ayuntamientos los que conocemos mejor cuáles son las necesidades de nuestros municipios, como ya dije hace cinco meses”, señala.

También se “ha puesto sobre la mesa que durante estos meses el Gobierno de España no ha hecho ni una sola medida de contención de gastos, después de los duros meses que hemos atravesado, y que tememos que aún están por llegar”, apunta el senador. Y asegura que “se ha triplicado la inversión en prensa, en comparación con otros años, se ha cambiado la imagen de correos, cuando lo que necesitamos es que se cubran las bajas y las vacaciones. Por no hablar del cambio de señales que hay que hacer ahora, que costará millones al Estado y a los municipios”, afirma. Una medida que para Pérez Sicilia podría esperar, “ya que lo más importante es ayudar a nuestros vecinos, y no dejarnos a ningún palmero en el camino”.

Por último, ha pedido al Gobierno de España, “uno de los mayores en número de ministros, secretarios de estado y cargos de confianza, que se dejen de eslóganes baratos, se pongan las pilas y trabajen en una hoja de ruta coherente para reactivar el país, o sus ocurrencias nos llevarán a la más absoluta de las ruinas”.