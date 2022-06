La Palma Punto y Aparte presenta la obra ‘Décimas y poemas de José Antonio Clemente’

La Casa de la Cultura de Puntallana acogió este viernes, 3 de junio, la presentación de la obra Décimas y Poemas de José Antonio Clemente, recopilando la obra de este decimista macense pero afincado en Puntallana. En la presentación, tras las palabras introductorias de los organizadores del acto, tomó la palabra el autor para, ayudándose de sus propios versos, hacer un magistral repaso a lo que en definitiva ha sido su vida y su obra.

“Con doble nombre nacido

y por los dos me conocen

Garrafón unos me dicen

el otro es mi propio nombre.

Bautizado por los hombres

y de mi padre heredado

he tenido conservado

el apodo de mi nombre.

Yo le doy mi propaganda

con méritos merecidos

creo en todos los nacidos

derivados de ese nombre“.

A continuación D. José Antonio hizo un repaso de su labor poética reconociendo que fue su padre José Garrafón Clemente quien, al igual que a su hermana María Nieves Clemente, le inculcó el gusto por la poesía: “ No soy capaz de recordar cuál fue el primer poema que escuché, o el primer poema que me aprendí, pero sin duda el interés por el arte de la poesía lo mamé de mi padre quien me acostumbró desde pequeño a escucharlas mientras realizábamos las labores agrarias y domésticas, quien a modo de transistor amenizaba los largos ratos que pasábamos juntos”.

Comentó así mismo D. José Antonio cómo posteriormente, al avanzar en sus estudios, fue reconociendo en esa poesía a los autores clásicos hasta dar el paso a comenzar a escribir las suyas propias: “ Con todo esto en algún momento comencé a escribir décimas, luego a mecanografiarlas, y posteriormente a archivarlas cuando comencé a dominar la informática, antes de que ella me dominara a mí. Así recopilé una serie de poemas dedicados a temas variopintos que hoy me sirven para recordarlos y a los que me conocen a compartir conmigo estas vivencias”.

Así fue narrando en décimas y poemas los diferentes acontecimientos que rodearon su vida, como los inicios de la democracia:

“Vi nacer la democracia

vi morir la tiranía

y vi cómo todo venía

con esfuerzo y mucha gracia“.

O la grandeza natural de la isla de La Palma y sus bellezas:

“En la Isla de la Palma

por fortuna yo he nacido

y hasta hoy yo he tenido

colmadas mis esperanzas“.

Una labor poética que permitió que en 2018 un poema suyo, con la música del maestro Francisco Medina, se transformara en himno del municipio de Puntallana.

“Es San Juan nuestro patrón

de Dios el fiel mensajero

y el primer puntallanero

dando agua y bendición.

Fue quien tuvo la ocasión

y a este municipio vino

orientando el destino

enderechando las sendas

que son las mejores prendas

buscando nuestro camino“.

D. José Antonio narró cómo su participación en los cursos de la Universidad de Verano incitó la elaboración de su libro recopilando las poesías que a lo largo de su vida había realizado como regalo a amistades, a circunstancias y acontecimientos familiares como muestra de cariño para sus allegados y amigos.

“Hace unos años tuve la oportunidad de participar en unos cursos de verano de la Universidad de La Laguna que impartía el profesor D. Justo Pérez Cruz durante una semana. Curso que me costó además de los cinco viajes a Tijarafe una multa por exceso de velocidad. Justo propuso a modo tarea para el curso que completáramos un cuaderno con nuestras creaciones. Este cuaderno en forma de manuscrito fue el que sirvió para dar forma al libro que hoy les presento”.

D. Jose Antonio continuó su intervención agradeciendo a todos los que habían hecho posible que su libro se llevara a cabo, en primer lugar, cariñosamente, a su esposa que le acompañaba en el acto, junto a sus hijos y nietos:

“Hoy a Dios le doy las gracias

por todo cuanto me has dado

porque nunca me ha abandonado

porque siempre me ha querido.

Me ha dado una compañera

para unidos convivir

dignándose a bendecir

el fruto que hemos tenido“.

Y luego a sus familiares y amigos, en particular en recuerdo de su padre y su hermana: “Agradecido a todos mis familiares y amigos por ser fuente de inspiración y motivación para que, a lo largo de toda mi vida, condensara mis pensamientos que luego se transformaron en estos poemas. Quiero tener presente también hoy a mi padre y a mi hermana, que fueron grandes amantes de la décima que hoy homenajeamos”.

D. José Antonio tuvo así mismo palabras de agradecimiento con D. José Antonio Guerra Tabares, autor del prólogo y con D. Justo Roberto Pérez Cruz coordinador del proyecto La Palma Punto y Aparte, quien por motivos de salud no pudo estar en el acto, pero cuya intervención, buena parte en décimas, fue leída en su nombre por D. José Antonio Clemente Concepción, hijo del autor, para quien, junto con su hermana, D. José Antonio tuvo unas emotivas palabras de agradecimiento.

“Y por último agradecido con mis hijos que me han hecho el regalo de ayudarme a ordenar y organizar todos estos poemas, para su publicación y que hoy me ayudan también a ordenar mis ideas en este discurso”.

D. José Antonio finalizó su intervención con un poema sobre la memoria que simboliza toda una vida.

“Memoria, entendimiento y voluntad

son maravillas potencias del alma

que a nuestro cuerpo con sus órganos calma

alimentándonos hasta la saciedad.

Memoria para olvidar y recordar

reteniendo todo cuanto nos interesa

fijando y conservando con limpieza

almacenando para luego invocar

lo que dirigen nuestros propios sentidos

ventanas de admisión del ser querido.

Entendimiento para captar y comprender

razonando el bien, apartando el mal

diferenciando al hombre del animal

con ese sobrenombre racional del ser.

Voluntad que nos anima a aprender

que nos impulsa en todo momento

a ser la potencia en el acto y en el tiempo

transformando todo nuestro querido ser.

La memoria hoy me falla, el entendimiento lo tengo enlentecido pero

voluntad no me falta“.

A la finalización del acto, en el que estuvo presente el alcalde y miembros de la corporación del municipio de Puntallana, D. José Antonio recibió las felicitaciones de familiares, amigos y público asistente, así como de lo más granado de la décima palmera de boca de los verseadores Rodolfo Hernández, Neri Leal, Daniel Cruz, Ricardo Villegas, Bernardino Expósito y el propio autor del prólogo José Antonio Guerra quienes cerraron el acto expresando su felicitación en décimas.