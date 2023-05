Xente de 'xentimiento'

“También veo el movimiento contrario y me crea tristeza. Parece que en todo hay un movimiento hacia un lado y otro movimiento al contrario. Me gusta estar en la posición que nace desde el corazón y desde la unión sincera, le da sentido a mi realidad” (Xente).

La primera vez que vi a Xente, me paró en seco su música, me quedé como clavada en La Pérgola, sentí que aquel joven tenía algo que decir. No llevaba entonces la melena larga, pero sí las mismas ganas, que tiene ahora, en este momento su música suena y su trabajo gusta, y da muchos frutos de perseverancia. Me parece de esos poetas de guitarra colgada a modo de riñonera, que cuenta cosas en nuestro mundo del revés, son necesarios este tipo de poetas, porque hacen que el mundo no muera. Sabía que algún día lo sentaría en mi 'Chester' y aquí está, en este aquí y ahora. Bienvenido a mi 'Chester', Xente.

¿Cómo te definirías Xente?

Como gente, soy parte igual que todos, me voy encontrando en la parte de la gente soñadora que quiere reinventarse.

Xente, ¿podrías elegir una disciplina artística o sería imposible, escritura, música, poesía, pintura…? ¿Te definirías más como artista multidisciplinar?

Sí, ese término llegó a mí hace poco, desde que he descubierto en la pintura que me puedo desarrollar de una forma compositiva nueva, pero realmente escribía poesía cuando era un niño y eso es lo que me avivó la inquietud por el arte. Por ahora música, pintura, dibujos y poesía son las ramas que han permitido canalizar, pero no descarto seguir descubriendo. Encuentro similitudes entre ellas y en la forma de crear sin duda y muy necesarias en mi equilibrio personal para poder exponerla luego a todos.

¿Qué visión tienes del momento social que vivimos?

Cambiante. Con mayor toma de conciencia en muchos aspectos y en otros muy superficiales, creo que en el caso de los palmeros o canarios por todo lo que hemos vivido estos últimos años, pienso que nos ha hecho estar presente y con ganas de encontrar un camino nuevo juntos. Voy recorriendo lugares cada semana con mi música y nunca tengo un punto fijo, siempre estoy en Canarias, veo mucho movimiento activista que realmente quieren proteger la tierra sin ningún interés personal y eso me llena de fuerza. También veo el movimiento contrario y me crea tristeza. Parece que en todo hay un movimiento hacia un lado y otro movimiento al contrario. Me gusta estar en la posición que nace desde el corazón y desde la unión sincera, le da sentido a mi realidad.

¿Cómo describirías tu movimiento artístico?

Desde la raíz, que es justo donde empezó mi viaje, desde dentro hacia fuera, de unión. Creo que es necesario en Canarias que los músicos que vivimos aquí podamos vivir de la música en nuestras islas y las instituciones tienen que apoyar este tipo de movimientos, porque es un distintivo importante en nuestra cultura.

¿Qué podemos encontrar en tu trabajo 'Estado natural'?

Canciones en su estado más natural, composiciones de mi último año, mientras iba viajando por las islas haciendo mi música, cada una un poco de la banda sonora que voy creando de mi vida, cada una un momento importante o un mensaje importante, como estar aquí y ahora.

¿Puedes adelantarnos algo 'Del mundo al revés'?

He puesto mi mundo al revés porque me gusta darle más perspectivas, y en este LP vendrán canciones en colaboración con algunos artistas de Canarias. Justo antes de presentarlo, sacaremos Abel Cordobés y yo un tema con Conjunto 'Andrea Babylon.

¿Próximos conciertos?

Por ahora hasta el 23 de mayo tendré una exposición de pinturas bajo el nombre de 'Estructural caos' y en colaboración con Alita Ama, el CIT Tedote y el Ayuntamiento de Garafía. El 26 de mayo presentamos nuestro primer festival en el Espacio Crealab en El Paso, Festival Candela, junto a Nabyzana, Elena Saavedra, Jorge Pérez, Sonia Martell, la niña de la isla, y mi grupo. Organizamos este evento junto al Crealab y el Ayuntamiento del Paso. El 10 de junio, en el Festivalito en Santa Cruz de La Palma

¿Algo que quieras decir? Este espacio es para tus reflexiones, algo que nos quieras contar fuera de guion…

Muchas gracias por invitarme y darme espacio.