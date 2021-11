El piloto palmero Santi Concepción JR gana el campeonato de España de Resistencia Junior TCR

El piloto palmero Santi Concepción JR este fin de semana se jugaba el esfuerzo y sacrificio que lleva disputar y preparar un campeonato nacional, no sólo por el desgaste físico y mental como deportista en una categoría tan exigente como el TCR de resistencia, sino por el difícil compromiso que se necesita para desarrollar una temporada en la élite del automovilismo, por sus altos costes e imprevistos de este deporte. Concepción ha hecho historia en el MotorSport en Canarias, con sus 17 años se ha convertido en el título nacional más joven que recibe el automovilismo canario, que todavía sin la mayoría de edad y sin la posibilidad de tener el carnet de conducir lleva su vehículo de competición, un Cupra de 350 cv hasta el pódium del Campeonato de España, se informa en nota de prensa.

La joven promesa del automovilismo canario disputa las últimas cinco carreras del Campeonato de España, de una manera brillante como sus números indican, 2 victorias absolutas, 4 pódium, 3 poles y 1 contrapole y la mayoría de las vueltas rápidas de las carreras disputadas, para un novato que llegaba al campeonato para aprender y descubrir sus particularidades, así como para llevar un vehículo de los grandes y dejar atrás sus competiciones de karting, un impresionante rendimiento y eficacia, pues llevó el vehículo siempre a la meta luchando por las victorias absolutas. Contó con la experiencia de un Equipo que este fin de semana triunfó en Barcelona, el PCR Sport con su director Pep, ha ganado la carrera de GT con el Ferrari 458 de Marc Carol y Josep Mayola y el TCR con el Cupra León de Santi Concepción, y por muy poco la victoria en la copa Ligier con Juan Andújar y Francés Gutiérrez a falta de una vuelta para concluir.

La carrera de Barcelona disputada en el circuito de Montmeló no fue nada fácil para Concepción, pues en los entrenos libres del viernes el coche era difícil de conducir, inestable como nos informaba el piloto, así que tocaba trabajar mucho en la tarde del viernes hasta la noche para tener un buen coche para el sábado, así fue, pues conseguía ser el más rápido en los entrenos oficiales y en las dos qualy (tiempos cronometrados) para la carrera del domingo, donde se alzaba con la victoria en su primera carrera de resistencia, complicada por sus dos horas de duración, que llevaba a cabo solo sin compañero de equipo para relevarlo como sí hacía el resto de la parrilla y la inexperiencia de llegar a un circuito donde nunca había competido antes.

Santi Concepción se mostraba muy feliz en sus declaraciones, solo hay que ver las imágenes a su llegada al pódium. “Qué pasada, no me lo creo, cuánto me he divertido durante dos horas, la de kilómetros que he realizado para seguir aprendiendo, encima ganamos la carrera y el campeonato junior de TCR, es increíble, tengo muchísima suerte de poder hacer esto, de estar aquí, de competir al más alto nivel, de estar en un equipo como es PCR sport, por las maravillosas personas que lo forman, mecánicos, ingenieros, Cristina y su director-propietario Pep, que siempre confió en mis posibilidades desde el primer test, gracias Pep, gracias equipo. A mi familia que sin su apoyo sería imposible seguir sumando, a nuestros sponsors, a las instituciones de la Isla de La Palma, Cabildo y ayuntamientos que han apoyado la escuela de Karting, Los Llanos de Aridane, El Paso, Breña Baja (su alcalde Borja Pérez nos acompañó en Barcelona), Breña Alta, Tazacorte, Santa Cruz de La Palma, Creaprint, Sponsoring Car, Circuito Maspalomas, Galuppo, Michelin, Pagid, Vlineorg, gracias a todos de corazón. Ahora en mi viaje de vuelta sólo pienso en que no podré compartir mi felicidad, vuelvo a mi Isla, donde la tragedia y la devastación para tantos afectados me hacen pensar y recordar que mucha gente lo pasa mal, pero quiero tener la fe de que todo será bueno en un futuro muy próximo, ánimo La Palma”, concluye en sus emotivas palabras el deportista.