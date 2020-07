“El cambio climático y el relevo generacional ponen en peligro el cultivo de la viña en La Palma”

El presidente de la Consejo Regulador de Denominación de Origen Vinos La Palma, Adalberto Martín González, admite que el futuro del cultivo de la vid en la Isla es preocupante. “Es patente que el cambio climático lo tenemos aquí, que vino para quedarse y nos está haciendo un daño enorme porque hay muchos viñedos que se van a secar porque, a pesar de que la viña necesita poca pluviometría, ni siquiera hemos alcanzado ese mínimo”, ha manifestado a este digital. “Al cambio climático hay que sumar el relevo generacional, que nos ha hecho mucha mella también, la gente se desanima porque no llueve ni se ve rendimiento en los viñedos; los viticultores mayores ya no están en condiciones de intentar ponerle riego de apoyo a algunos viñedos, pero en algunos, aunque se pudiera intentar, es muy complicado porque no hay infraestructura”, subraya. “La gente mayor ya no se siente ni con fuerzas ni con ganas de afrontar algunos cambios que habría que hacer, y los jóvenes, en vista de las dificultades y el problema que hay, pues no se anima”, afirma.

“El viñedo se plantó en su día en sitios donde se pudiera aprovechar la estacionalidad, donde las lluvias de invierno eran suficientemente sobradas para que el viñedo produjera en las mejores condiciones”, explica.

Adalberto Martín admite que “la vendimia está muy floja, el año pasado tuvimos la mitad, aproximadamente, del año anterior y este año creo que no vamos a llegar a esa mitad; si en 2020 llegamos a los 500.000 kilos en toda la isla podemos decir que vamos bien”. “La vendimia de 2019 alcanzó algo más de 600.000 kilos de uva, pero en 2018 fueron 1.300.000 kilos”, recuerda.

Este sábado, 1 de agosto, comienza la vendimia en algunas zonas de la Isla de la veintena de bodegas inscritas en el Consejo Regulador de Denominación de Origen Vinos La Palma, que acoge a casi un millar de viticultores.