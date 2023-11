Por fin una buena noticia

Me dicen que Piqué y Casillas se unen en un proyecto empresarial de gran calado, los urinarios inteligentes, urinarios que a través de un análisis instantáneo de la orina te dan los niveles de cuestiones como la hidratación, cosa que hoy es de vital importancia, y no me refiero a la inteligencia, sino a los niveles de hidratación necesarios para una vida plena y un rendimiento deportivo óptimo. Ya lo ven, lo que no une el fútbol ni la política nacional lo consiguen los urinarios inteligentes, y digo esto porque Piqué y Casillas son leyendas en el Barcelona y en el Madrid respectivamente, dos clubs que heredan una larga y muy fructífera rivalidad de la que de un modo u otro y más allá de pamplinas ambos se han beneficiado y que ahora a través de dos de sus leyendas en un proyecto común nos dan ejemplo de cómo la colaboración y el remar para el mismo lado en una cuestión tan vital como la salud de las vías urinarias nos pueden beneficiar a todos, tirios y troyanos, madridistas y culés y etcéteras de aquí y de allá, pues todos, sea cual sea nuestra condición social, nuestra ideología y nuestros principios éticos y morales, todos, repito, todos y todas si ustedes lo prefieren hemos de pasar por el baño y donde haya un urinario inteligente que mida nuestras constantes y sobre todo nuestro nivel de hidratación que se quiten los problemas políticos que tan angustiados nos tienen y que nos impiden hidratarnos adecuadamente. Yo ya tengo encargado el mío, que al menos en eso puedo dar ejemplo, aunque mis niveles de hidratación ya no son lo que solían ser.