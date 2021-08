La importancia de la autoestima

“Mientras no me toque a mí, eso no es problema mío”. Eloy Moreno. De su libro Invisible. Esta frase se ha convertido en nuestra filosofía de vida, como nos dice Eloy Moreno en este magnífico libro.

Y es que los monstruos sí existen. Pueden estar por todos lados, porque no solo son aquellos que aprovechan la debilidad de otros para hacer daño, la baja autoestima, las buenas notas, cualquier excusa de una persona con una vida totalmente normal, para hacer año. Monstruos como nos dice Eloy Moreno, personas que ven cosas, y no dicen nada, porque “mientras no me toque a mí, eso no es problema mío”.

Realmente los seres humanos no estamos preparados para vivir en la montaña rusa en la que estamos viviendo hoy en día, y más con la pandemia; nos hacemos ilusiones constantemente que luego desaparecen, volvemos a cierta normalidad, y de nuevo las cosas cambian. Nuestro cerebro necesita cierto equilibrio emocional, y no estos altibajos continuos que estamos viviendo, con lo cual esto nos afecta mucho más psicológicamente.

Es muy importante desde la comunidad educativa (docentes, estudiantes, madres-padres) saber detectar ciertas conductas tanto de baja autoestima, miedos, cambios en el expediente académico, como conductas abusivas, faltas de respeto en el hogar, trasladadas al centro, etc.

Creo que pasamos de la etapa escolar, escuela, instituto, estudios superiores, y todo lo que apreciamos “o no” en el alumnado, en etapas pre-adolescentes y adolescentes, de pronto están inmersos en la sociedad, escondidos en puestos de trabajo, en ocasiones puestos en los que deben dar ejemplo a la sociedad, pero siguen utilizando estrategias en silencio y víctimas para desahogar sus frustraciones, arraigadas probablemente desde la infancia, ya sea por problemas familiares, baja autoestima, padres que manipulan a sus hijos y que estos hacen lo mismo en la edad adulta con sus parejas, con su propios hijos, familias de sus ex-parejas, etc.

Porque debemos de saber y ser conocedores de que existen y los tenemos conviviendo entre nosotros, en nuestra sociedad.

Así es tal la importancia de poseer herramientas para un equilibrio emocional constante y estable, y poseer estas herramientas para saber detectar a estos individuos dentro de la sociedad.

Como decía en un principio, “y mientras no me toque a mí…” Debemos razonar y pensar como seres sociales, que no solo cuando nos pase directamente a nosotros, cuando veamos injusticias, no debemos ocultar, si no ayudar, y la mejor forma es hablar con las personas que sí pueden ayudar, las que están preparadas para ello.

Por ello es tan importante visibilizar y afrontar cualquier conducta que veamos en los niños y las niñas, a los que sí podemos ayudar desde la infancia y que serán nuestro futuro.

No conseguiremos nada positivo callando u ocultando este tipo de problemas, porque de una forma u otra, puede llegar a nosotros directa o indirectamente.

En Cuentos para entender el mundo del maravilloso escritor de Castellón de la Plana, Eloy Moreno, podemos encontrar herramientas muy valiosas para hacerle comprender a los jóvenes la vida real en forma de metáforas, dando forma a explicaciones, quizás en ocasiones algo complicadas.

En esta sociedad en la que vivimos, en muchas ocasiones, estamos más pendientes de cómo vernos bien físicamente que de cómo nos sentimos por dentro emocionalmente.

Y es que desde que escuchamos la palabra emoción parece que algo sucede, en ocasiones, en nuestra sociedad, no llega a estar bien visto del todo.

Por eso, nunca renuncies a algo que te pertenece: tu identidad.

¿Y tú, ya sabes cómo te sientes hoy?

Animo a todos y todas a leer este maravilloso libro del escritor Eloy Moreno, Invisible, ya que todo lo que pueda ayudarnos a abrir nuestra mente será inmensamente valioso.

Cristina MJ