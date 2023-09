Las papas locas

Oigo a un grupo folklórico cantar aquello de “mándate una papa, que ahora están baratas” y me da risa. Unos amigos pedimos papas locas en un bar y nos responde el camarero que las papas no están locas, que los que se han puesto locos son los precios, me dice mi hija que si quiero que me traiga algo de la península y le digo que me traiga un kilito de papas aunque sea, que allá están a cincuenta centavos y aquí a ocho euros el kilo, en fin, que las papas se han puesto casi tan caras como los besos, que a Rubiales al parecer le ha costado el beso de todos los besos un sueldo de seiscientos mil euros. Por primera vez en mi vida entro en el Spar nuestro de cada día y no quedan papas, pero hay unos hermosos boniatos, así que volvamos al pasado y reivindiquemos aquellos sabrosos boniatos de la infancia y los pelotos y el zurrón del gofio. Con eso no tengo ningún problema, pero esta crisis de la papa me da un mal rollo que te cambas. Me retiro a mis aposentos y suelto un montón de maldiciones sólo para descargar la ansiedad que me produce la situación. Y no esperen que en la próxima romería nadie les tire papas. Tengo unas macetas en casa y voy a plantar papas para Navidad, en fin, es lo que hay.