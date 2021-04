MAE reclama “más liderazgo, coordinación y diálogo” en Villa de Mazo

La Agrupación de Electores Villa de Mazo (MAE) “reclama más liderazgo, coordinación y diálogo” en el municipio, destaca en una nota de prensa. Señala que presentó dos mociones para su debate y aprobación en el pleno ordinario” del Ayuntamiento. La primera, añade, “recibió el voto favorable de todos los grupos e instaba al Gobierno de Canarias a que publique en el boletín oficial de Canarias el Acuerdo Marco para las escuelas unitarias firmado en junio de 2014, el cual es un documento muy importante para las escuelas de infantil y primaria que existen en Canarias y entre ellas las cinco de Villa de Mazo”.

Apunta que “en la otra moción presentada observamos con sorpresa cómo era rechazada nuestra petición al Gobierno de España, de una subvención de 60.000 euros para la elaboración del proyecto básico de la mejora y rehabilitación de Las Maretas, pues dicho importe ha sido comprometido en los presupuestos de Villa de Mazo y desde MAE no dudamos que debe ser el Ministerio del señor Ábalos el que cumpla el compromiso adquirido en 7 de agosto del 2018 en una reunión mantenida con la actual alcaldesa doña Goretti Pérez, en donde nos decía textualmente el ministro que recuperaría de inmediato el proyecto y se pondrían a trabajar en los proyectos que se habían redactado y a los que se había comprometido Aena, la cual recordamos está formada en un 49% por capital privado y hace previsión de ganar 68,2 millones de euros en este año 2021, a pesar de la pandemia. Una vez más vemos cómo se anteponen los intereses de los partidos para mantener un pacto PSOE-PP, a lo que debe ser la defensa de los recursos de todos los macenses”.

Añade que “transmitimos en el pleno nuestra preocupación por el nivel de ejecución del pasado año en donde en el capítulo de inversiones de un total de 3.637.714,35 euros solo se ejecutaron 280.223,51 lo que supone un escaso 7,70%, observamos además como en el total del presupuesto la ejecución fue de un 51,16%. Preguntamos por los motivos por los que no salen a licitación la mayoría de servicios y suministros municipales, los cuales se encuentran en una situación que obliga a la alcaldesa a levantar continuos reparos de intervención que le recuerdan que se está trabajando al margen de la Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor en marzo del 2018”.

“Lamentamos que no se den explicaciones a nuestras preguntas y que se actúe sin transparencia sumidos en una constante campaña de marketing en las redes. Pleno tras pleno se vuelve al pasado para justificar la parálisis de una acción de gobierno formada por tres concejales con dedicación total y dos concejales con dedicación parcial, los cuales no han conseguido diseñar un plan de acción claro que impida que pase el tiempo y se pierdan los recursos que deben emplearse en conseguir, que Villa de Mazo recupere la senda de la confianza en un municipio que no dudamos desde MAE, tiene un gran potencial de desarrollo sostenible, que sin más demora debemos iniciar y que mes tras mes vemos cómo la señora alcaldesa y su equipo no terminan de liderar”, concluye la nota.