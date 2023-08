El PSOE de Breña Alta insta al Gobierno de CC que “mejore y amplíe las instalaciones deportivas que heredaron”, indica en una nota de prensa

En este sentido, ha presentado al pleno municipal, para su debate y aprobación, una moción en la que propone la construcción, cubierta y adecuación para el uso polivalente de las actuales canchas situadas entre la Calle Velázquez y el camino del Centro de Salud, así como la convocatoria de un concurso de ideas para la mejora y ampliación del polideportivo municipal.

El concejal socialista Jorge González, que plantea que se doten económicamente sendas propuestas en los Presupuestos de 2024, recuerda que las actuales infraestructuras deportivas de las que disfruta Breña Alta tienen sello socialista y, en su momento, fueron ejemplo y referente en la isla de La Palma y Canarias tanto en lo que se refiere a la disponibilidad de medios como en la gestión deportiva.

Con el paso de los años, se apunta en la nota, se hace necesario ampliar las instalaciones, mejorarlas y adaptarlas para que puedan dar respuesta tanto a deportistas como a las vecinas y vecinos de Breña Alta, que deseen mejorar su estado físico y salud. “Un municipio dinámico como Breña Alta, no puede sentir que su Ayuntamiento no lo acompaña en su desarrollo, crecimiento y aspiraciones. Breña Alta no puede ser una foto fija, como ha ocurrido desde que CC gobierna el municipio, sino un municipio en permanente transformación y evolución para mejorar la calidad de vida de su población”, añade.

Para los socialistas de Breña Alta, “existe la necesidad de iniciar cuanto antes actuaciones que ofrezcan un uso polivalente a las canchas aledañas al Polideportivo, con la finalidad de que éste pueda ampliar su campo de acción a más deportistas y nuevas disciplinas, además de techarlas para que sean operativas en cualquier época del año y en un horario más amplio.

En esta línea, el grupo Socialista insta al gobierno municipal de CC a entender que las instalaciones deportivas necesitan una renovación y un mantenimiento, y que no basta con “heredarlas”. Por muy buenas que sean siempre se pueden mejorar, y la manera más efectiva debería ser la convocatoria de un concurso de ideas que recoja nuevas realidades y circunstancias del deporte breñusco y que cuide sobre todo a sus bases.

A este respecto, agrega, quedan pendientes para los socialistas aspectos como la remodelación del campo de fútbol y sus aledaños, que contemplen nuevos locales para todas las disciplinas; aparcamientos; una nueva pista de pádel, o la mejora del aislamiento térmico y acústico de las instalaciones, etc.

Jorge González sostiene que todos estos elementos integrarían un nuevo y necesario complejo polideportivo municipal en Breña Alta, en el que con una gestión directa y decidida del Ayuntamiento, se dé respuesta al deporte del municipio tanto en el ámbito recreativo, de base y de competición. “Los vecinos de Breña Alta tienen derecho a practicar el deporte que quieran en un municipio que no debería perder el puesto de honor que tuvo en la Isla, por lo que es necesario exigir a sus responsables públicos que cumplan con su deber de mantener y mejorar una instalaciones que se crearon con el esfuerzo de todos”.