Borja Pérez niega que haya duplicado su sueldo y lamenta que “el PSOE de Breña Baja mienta sistemáticamente a la ciudadanía sobre el Gobierno local en un comunicado”

Ante las afirmaciones realizadas en un comunicado por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, el alcalde de Breña Baja, Borja Pérez lamenta en un comunicado “las mentiras vertidas en él” y realiza las siguientes afirmaciones:

“El salario bruto anual del alcalde de Breña Baja es de 52.000 euros, como sucede con muchos otros alcaldes y alcaldesas de La Palma, Canarias o el resto del Estado español en municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, rigiéndose por lo establecido por en la Ley de Presupuestos de 2023. La Ley de Presupuestos se ampara a su vez en lo estipulado en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local para municipios del citado rango de habitantes”.

“Es rotundamente falso que el alcalde de Breña Baja se haya duplicado la retribución respecto a 2019. A partir del incremento de los márgenes legales establecidos por el Gobierno de España en sus sucesivas Leyes de Presupuestos, el salario del alcalde de Breña Baja ha pasado de 45.000 euros brutos al año a 52.000 euros brutos. Derivado de ese incremento salarial, los costes de la Seguridad Social han variado también al alza en 3.000 euros, pasando de 15.000 a 18.000 euros. El incremento es del 15%, muy lejos de duplicarse, y se produce al amparo de los criterios establecidos por el Gobierno de España, de su partido, en la Ley de Presupuestos”, explica Borja Pérez.

“Otro dato incierto aportado por la portavoz socialista tiene que ver con el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Breña Baja. Dicho Portal permite a la oposición y a cualquier ciudadano/a visualizar presupuestos, actas de comisiones, etc. desde hace mucho tiempo. Ello le ha valido al Ayuntamiento de Breña Baja una nota de 10, la máxima, en la última auditoría que realiza el Comisionado de Transparencia a todas las corporaciones. Las actas de la Comisión y la modificación de crédito señaladas por la portavoz socialista en su nota de prensa están disponibles en este enlace desde el pasado 7 de agosto a la espera de ser ratificadas en el Pleno Ordinario previsto para el 28 de septiembre”, añade.

“El sueldo del alcalde se trató en Comisión a principios del mes de agosto. La portavoz socialista no asistió a la misma. Mi oficina ha estado abierta siempre para dialogar con la oposición. Nos sorprende el ataque porque la portavoz socialista no asistió a la comisión en que se trató la modificación presupuestaria. Es decir, su queja llega con un mes y doce días de retraso”, destaca el alcalde Pérez.

“La portavoz del Grupo Municipal Socialista falta a la verdad en su comunicado al afirmar que el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Breña Baja no se convoca desde el mes de marzo. El pasado 4 de agosto tuvo lugar una sesión plenaria extraordinaria, tal y como puede verse en la sección de vídeos de la página de Facebook del Ayuntamiento de Breña Baja. Vídeo - Pleno 4 de agosto - Ayuntamiento de Breña Baja”, expone.

“También falta a la verdad la portavoz socialista cuando afirma que el alcalde Borja Pérez no asistió a los actos de la Fiestas Copatronales o las Fiestas de El Socorro. Me parece que caemos en la infantilización de la política. Yo asistí a numerosos actos de ambas celebraciones. Sólo falté a una misa por enfermedad y a otro acto por encontrarme colaborando en el incendio de Tijarafe, pero estuve en el resto. En el caso de El Socorro asistí al pregón, la romería, estuve en las dos misas oficiales, entre otros actos. Probablemente por haber faltado la portavoz socialista y no haber asistido a casi ningún acto desconoce qué miembros del Grupo de Gobierno estuvimos presentes. No entendemos por qué falta a la verdad de esta manera cuando ha sido precisamente ella la que ha faltado a numerosos eventos. Un simple vistazo a las plataformas digitales y a hemerotecas confirma que estuve presente”, señala Borja Pérez.