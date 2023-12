El madrileño Miguel Ángel López gana el VII Concurso de Microrrelato ‘Breña Baja Mágica’

En el marco de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de Breña Baja dio a conocer en la noche de este viernes a los ganadores del VII Concurso de Microrrelatos “Breña Baja Mágica”. El primer premio se fue para Madrid, para el escritor Miguel Ángel López Muñoz, cuyo texto titulado 'De Penélope para Ulises' mereció la unanimidad de los miembros del jurado entre los ciento setenta participantes. Unos jueces que quisieron destacar también mediante una Mención Especial, la obra 'Adiós a todos' de Pedro Luis Gil Escudero.

“Volvemos a recibir cientos de relatos desde todos los rincones de La Palma, de Canarias, de todo el territorio español y también muchísimos provenientes de América Latina”, celebra Ana Trujillo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Breña Baja.

El jurado ha estado compuesto por el periodista y cronista oficial de Breña Baja, Julio Marante, y las escritoras Elsa López y Beatriz Gómez, el escritor Héctor José Rodríguez Riverol así como María Milagros Díaz por parte del Ayuntamiento.

Relato ganador

“Querido esposo:

Hace décadas que te marchaste y me he hartado de estar esperando tu regreso mientras tus ciento ocho amigotes intentan ligar conmigo. He entrenado a un regimiento de guerreras de Ítaca y nos marchamos para descubrir nuevas tierras y aprender la ciencia de otros lugares mientras te marchabas a una guerra absurda a construir caballos de maderas porque ayudaste ayudar a Menelao, el marido de Helena, solo porque una vez fuiste pretendiente de ella. Cuando te hayas cansado de perseguir dioses y seducir brujas y llegues la reino, ponte a coser para matar el rato, que yo ya me cansé hace tiempo.

Si tienes frío puedes usar la mortaja a medio terminar de tu padre, y ve tensando el arco para cuando llegue que me apetecerá demostrarte que ahora disparo bastante mejor que tú“.