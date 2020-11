CC de Los Llanos tacha de “inmoralidad política” los sueldos de 1.600 euros por media jornada de 5 concejales del Gobierno local

Coalición Canaria (CC) en Los Llanos de Aridane considera que “en estos momentos” es “una inmoralidad política” que la alcaldesa del municipio, Noelía García, “asigne sueldos de 1.600 euros netos por media jornada a cinco concejales” del grupo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento.

En una nota de prensa señala que la alcaldesa “convocó un pleno el lunes a las 8.30 horas de la mañana, sin la difusión del mismo a través de internet con la clara intención de ocultar o para que pase lo más desapercibido posible”. Apunta que “el único punto del orden del día” fue “la asignación de sueldo a un nuevo concejal del grupo de Gobierno que viene a sustituir Antonio Lorenzo , que dimitió recientemente”.

Añade que “con la nueva incorporación son cinco los concejales del grupo de Gobierno que perciben por media jornada de dedicación unas retribuciones netas de 1.600 euros. A ello hay que sumarle la cuantía por IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), con lo cual el salario bruto por media jornada se sitúa por encima de los 2.000 euros mensuales. A ello también hay que añadirle el coste de la Seguridad Social y dos pagas extraordinarias completas al año”.

En cifras globales, subraya CC en la nota, “el grupo de gobierno cuenta, entre cargos públicos y asesores designados a dedo, con diecisiete personas. Ello entraña un gasto anual por todos los conceptos salariales de 752.000 euros, un 113% más de lo costaba hace algo más de un año2.

Apunta que “mientras que por los efectos de la crisis el desempleo no para de crecer y las administraciones prometen ayudas que no llegan, las empresas tratar de capear la crisis, reduciendo el gasto en muchas ocasiones en sueldos, también acudiendo a créditos ICO para financiar gastos, incluyendo impuestos. Mientras que cientos de trabajadores de nuestro municipio asisten con incertidumbre a la continuidad o no de los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) a partir del mes de enero. Mientras que la demanda de ayudas de emergencia social se ha duplicado desde la declaración del estado de alarma y viendo que Cáritas y Cruz Roja se ven, en ocasiones, desbordadas ante las peticiones de auxilio social. Mientras todo eso ocurre, el grupo de Gobierno el ejemplo que da es el de desmarcase de esta realidad y se zambullen en su burbuja particular para seguir atribuyendo sueldos para concejales de 1.600 euros netos por media jornada”.

Indica que “ahora se entiende que la razón principal del grupo que preside doña Noelia García para rechazar la propuesta que Coalición Canaria ha realizado en varias ocasiones para reducir la presión fiscal, en estos momentos, a empresas, autónomos y a familias con escasos recursos, viene motivada en la necesidad de mantener una estructura de gobierno que cuesta al año más de 752.000 euros, sin que el resultado de la gestión esté a la altura del gasto en sueldos".

Con este “tipo de decisiones”, apunta, “queda claro que para la señora alcaldesa, así como para el resto de miembros del grupo de Gobierno, del que es la máxima responsable, el término sacrificio o apretarse el cinturón, nada tiene que ver con ellos. Ellos están al margen de la crisis y de los problemas que tiene que afrontar la ciudadanía. Cualquier voz del grupo de Gobierno que sea discordante con esta forma de hacer las cosas, termina viéndose obligada a dimitir tal y como le ocurrió a don Antonio Lorenzo”.

Sostiene que “ante los ojos de la ciudadanía, con decisiones de este tipo, el grupo que preside la señora alcaldesa, se convierte en un conjunto de privilegiados que rechazan cualquier lectura de la realidad; ellos solo aceptan su propia historia y cuando se critican decisiones como esta, se nos tacha de hacer mala prensa del municipio o de verlo todo de color gris”.

Desde Coalición Canaria, concluye, “lo venimos denunciando desde el inicio de la legislatura cuando vimos que la señora alcaldesa manejaba el Ayuntamiento como una finca particular; el primer paso que dio fue asignarle suelo al concejal de Hacienda y presidente del Cabildo ante el riesgo de ser expulsado del PP y no poder cobrar del cabildo. También lo dijimos cuando conformó un equipo con diecisiete personas que cuesta 752.000 euros al año y se lo volvemos a decir ahora, incluso con más razones; con la que está cayendo esa decisión constituye una inmoralidad política”.