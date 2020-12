Coalición Canaria en Los Llanos señala que “el PP blinda sus sueldos y se opone a las enmiendas de CC para impulsar las inversiones municipales”

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Francisco Montes de Oca, en una nota de prensa, señala que “el PP blinda sus sueldos y se opone a las enmiendas de CC para impulsar las inversiones municipales”. El Ayuntamiento aridanense, apunta, “pierde la oportunidad de aprobar un presupuesto para 2021 capaz ilusionar a la población del municipio, un presupuesto capaz de aportar soluciones para hacer frente a la crisis económica que está superando todas las previsiones, una crisis que sigue destruyendo pequeñas y medianas empresas del municipio y el empleo que éstas generan”.

“En cambio”, añade, “la mayoría del Partido Popular saca adelante un presupuesto conformista y lastimero, uno que solo le gusta al grupo de Gobierno, un presupuesto interesado en el que se mantiene el estatus de privilegio para la clase gobernante, que mira para otro lado a la hora de predicar con el ejemplo, que pide sacrificios a los contribuyentes elevando la presión fiscal un año más con el propósito de mantener sueldos que van de los 75.000 euros por jornada completa a 39.000 por media jornada. Ese es su principal objetivo y hay que decir que lo han logrado”.

Señala que “ante un presupuesto sin ambición, que carece de inversiones, que no afronta retos necesarios para crear nuevas infraestructuras y nuevos servicios para la población del municipio, el Partido Popular rechazó las enmiendas que presentó Coalición Canaria por las que se pretendía inyectar 1,9 millones de euros a la economía del municipio para impulsar la actividad económica y el empleo. Resulta insólito ver al Partido Popular cumpliendo fielmente su papel de hacer oposición, a la oposición”.

Apunta que “se rechazó también una enmienda que pretendía cambiar el concepto que el grupo de Gobierno tiene acerca de los impuestos”. Sostiene que “el grupo de Gobierno no valora si se trata de una pequeña empresa que tiene más o menos deudas financieras, no se valora los puestos de trabajo que crea, no se valora el contexto de dificultades al que se enfrenta, solo se valora que a nombre de un sujeto tributario figura un hecho impositivo. Por poner un ejemplo, se reducen aforos de establecimientos de hostelería, se reducen horarios, algo que no discutimos; por lo tanto se reduce la capacidad de negocio, pero no se reduce proporcionalmente la presión fiscal, ni se ha hecho en 2020, ni tampoco se plantean la posibilidad de hacerlo en 2021”.

Un presupuesto que, se indica en la nota, “contempla cuantiosas partidas para fiestas a pesar de la situación en la que nos encontramos, que concretamente contiene 60.000 euros para los grupos de carnaval a pesar de que el propio grupo de Gobierno anunció hace meses que se suspendían los carnavales”. Señala que “al ser cuestionada la señora alcaldesa por las razones que llevaban al grupo de Gobierno a contemplar esa partida, la respuesta fue que es pensando en el carnaval del año 2022”.

Apunta que “se repite por parte de la Alcaldía el término incertidumbre en numerosas ocasiones para hacer alusión a la dificultad para concretar las cifras correspondientes a los ingresos, manifestando su temor porque desconoce el comportamiento de los contribuyentes”. “Resulta inverosímil”, añade, “que la alcaldesa de no sepa que vamos camino a los tres mil desempleados en el municipio, que no tenga claro que las ayudas de emergencia social han pasado de 9.000 euros mensuales durante el primer trimestre y a partir de ese momento se sitúen en 28.000 euros al mes. Por lo que se ve, desde el coche oficial no se aprecia con nitidez que en la fachada de muchos negocios cada vez se cuelgan más carteles de liquidación por cierre y aún así prevé recaudar 400.000 euros más de los ciudadanos, sólo así pueden mantenerse sueldos de 1.600 euros por media jornada”, apostilla.

“Se ve que la Alcaldía habla otro idioma muy diferente al de la ciudadanía”, agrega. “Para la población, más concretamente para el entramado de pymes y autónomos que componen el tejido empresarial, que es quien crea actividad y riqueza, además de redistribuirla mediante la creación de empleo en nuestro municipio, la palabra incertidumbre se queda corta, ya hablan de inquietud, de intranquilidad, incluso temor. Han visto como los ingresos de sus negocios han caído de media entre un 40% y un 60% en el presente año; no saben si podrán mantener sus negocios abiertos, no saben si pueden mantener los puestos de trabajo que dependen de ellos. Mientras ven como a varios miembros del grupo de Gobierno se les asignan sueldos de 1.600 euros por media jornada. Es la misma incertidumbre que se cierne sobre miles de trabajadores de nuestro municipio, que no sabe si encontrarán empleo o si están en riesgo de engrosar las listas del paro y ante todo esto la respuesta por parte del grupo de Gobierno es apagar la luz a la población y encender una vela solo para ellos”, concluye.