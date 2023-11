El PSOE lamenta “la incapacidad del Gobierno de Garafía” de entregar las viviendas de alquiler social con la celeridad que merece esta urgencia social

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de la Villa de Garafía ha mostrado “su desconcierto ante la decisión del Gobierno municipal del Partido Popular y Coalición Canaria (PP-CC) de rechazar la moción planteada en el pleno de este lunes por la oposición para que se proceda a la adjudicación de las viviendas que se han rehabilitado en los barrios de Cueva de Agua y Roque del Faro para alquiler social”.

Y es que los socialistas indican que “si de verdad el Gobierno municipal está trabajando para su entrega como han manifestado, no hay motivos para que voten en contra de esta propuesta, que iría en la línea. Lo que nos hace sospechar que, como está ocurriendo con la gestión de los asuntos realmente importantes para el servicio a la sociedad garafiana, o están parados o van al ritmo del trantrán al que nos tiene acostumbrado este Gobierno, en un asunto que es de urgencia social para nuestro municipio”.

Los socialistas subrayan que “la necesidad urgente de viviendas no se merece una gestión sin determinación y carente de pulso como la que está llevando a cabo el Gobierno de Garafía, que cuenta desde hace meses con casas rehabilitadas para alquiler social sin que haya sido capaz de adjudicarlas. Una oportunidad social con la que cuenta la Villa, de la que no disponía desde hace más de tres décadas, que, a la vista está, no es una prioridad para populares ni nacionalistas”.

En cualquier caso confían en que “el Gobierno municipal recapacite y acelere de una vez los procedimientos necesarios para entregar estas viviendas, desde criterios sociales, avalados por los pertinentes informes técnicos, que ahora son una realidad gracias al trabajo desarrollado por el Grupo Socialista en el pasado mandato, a través del Programa para combatir la despoblación en el Medio Rural del Plan de Viviendas de Canarias 2020-2025”.

Del mismo modo insisten en que “es fundamental que se continúe trabajando en esta línea, y comiencen las obras en las viviendas de Hoya Grande y Don Pedro, para las que ya se ha conseguido subvención, y, en general, se siga trabajando para la creación de vivienda de alquiler social en el municipio”, concluye.