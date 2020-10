Los Llanos entrega la Medalla de Oro de la Ciudad al IES Eusebio Barreto Lorenzo

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha entregado este jueves, 29 de octubre, la Medalla de Oro de la Ciudad al Instituto Eusebio Barreto Lorenzo dando cumplimiento al acuerdo unánime de la corporación municipal de fecha 15 de octubre, al cumplirse el 50 aniversario del inicio de la actividad docente del primer Instituto de Enseñanza Secundaria de este municipio, se informa en nota de prensa.

El acto de entrega se realizó en el transcurso de una ceremonia celebrada en el Salón de Plenos de la Corporación, presidida por la alcaldesa Noelia García Leal y al que asistieron la directora del centro educativo María del Pino Mazorra, los concejales y concejalas de la Corporación aridanense.

La alcaldesa, ha entregado la distinción a la directora del centro educativo, quien ha recibido las felicitaciones también de todos los portavoces de los grupos políticos que por unanimidad decidieron poner en valor el trabajo de este “emblemático centro, el segundo de enseñanza media que se creó en La Palma, y que ha cumplido una importante labor educativa en estos cincuenta años de vida, que continúa en la actualidad como centro de enseñanza secundaria”.

Desde la apertura del centro en octubre de 1970 el Instituto cumplió un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad insular dado que los jóvenes de la comarca occidental veían limitado su acceso a los estudios medios, al solo existir una academia privada y el Instituto de Santa Cruz de la Palma. Convertirse en el primer centro público de enseñanzas medias de la comarca favoreció el desarrollo educativo, además de profesional y laboral, de generaciones de jóvenes con una gran repercusión en el avance social y económico de este lado de la Isla.

La Corporación ha puesto en valor “los importantes méritos de esta institución educativa al acercar la enseñanza secundaria pública y gratuita a miles de alumnos y alumnas de este municipio y de toda la Comarca Oeste”. Del mismo modo, han felicitado a toda la comunidad educativa a lo largo de todos estos años que han dado valor al IES Eusebio Barreto Lorenzo.

La directora del centro recogió la distinción en nombre de la comunidad educativa que en cumplimiento de las medidas sanitarias no pudieron estar presentes en el Salón de Plenos. Agradeció la concesión de la Medalla de Oro y recordó las palabras de Eusebio Barreto en relación a la importancia que tiene la educación ya que “los conocimientos no se lo lleva el viento y permanecerán siempre”, añadiendo además “los conocimientos y la formación no solo hacen a las personas más cultas, más profesionales y más competentes, sino fundamentalmente más críticas y libres.