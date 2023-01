El Ayuntamiento de Los Llanos abre una nueva convocatoria para la adjudicación de 36 huertos

El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, a través de la concejal de Desarrollo Local, Inmaculada Fernández, informa en nota de prensa de la puesta en marcha de una nueva convocatoria para la adjudicación de 36 huertos municipales en la finca urbana propiedad del Consistorio, que está ubicada en el Camino de Los Choriceros.

Fernández explica que los interesados podrán presentar su solicitud hasta el próximo 31 de enero en la oficina de registro de atención al ciudadano. Además, recuerda que “el objetivo de estos huertos es que nuestros vecinos puedan cultivar ellos mismos, para el autoconsumo, sus propios productos de manera sana y sostenible como verduras, y hortalizas”, y defiende que también cumplen una función social, “ya que permiten un ahorro en la cesta de la compra a las familias adjudicatarias”.

Asimismo, la concejal señala que la explotación de este espacio será por un tiempo de 2 años, no prorrogables, “y hay que recordar que estas parcelas están dotadas de sistema de riego para el desarrollo de la actividad, así como de contadores individuales, suministro de agua, y una pequeña edificación para guardar los utensilios que se usan en el día a día”.

Por su parte, desde la concejalía de Desarrollo Local informan que entre los requisitos que deben reunir los interesados están: ser mayor de edad; ser una asociación educativa, cultural, o colectiva del municipio; tener capacidad para realizar labores agrícolas; estar empadronado en el municipio al menos con una antigüedad de 6 meses; no estar en posesión, ni el solicitante ni el cónyuge o cualquier otro miembro de la unidad familiar, de otra parcela comprendida en los huertos municipales; ni ejercer la actividad agraria o poseer parcelas agrícolas o terrenos de naturaleza rústica que sean aptos para actividades agrícolas. Además, se valorarán, con carácter prioritario, las solicitudes presentadas por personas que no tengan ingresos, en situación de desempleo y vulnerabilidad social, seguidas de las de familias monoparentales y numerosas, pensionistas y jubilados que no lleven a cabo ninguna otra actividad remunerada y el resto de solicitantes.

Por último, desde el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se recuerda que “la actividad en los huertos municipales también permite seguir fomentando la estrecha relación que tiene Los Llanos de Aridane con el mundo de la agricultura, apostando por métodos sostenibles de producción, y el mantenimiento de los terrenos destinados a este fin”.