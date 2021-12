La Brigada Canarias XVI y Cáritas Castrense entrega material informático en apoyo de los afectados por la erupción

La Brigada Canarias XVI (Brican XVI), en colaboreación con Cáritas Parroquial Castrense de Gran Canaria, entregó el pasado 29 de noviembre 22 tablets al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

Esta colaboración, indica enuna nota de prensa, ha sido posible gracias a la solidaridad y compromiso de personal civil, así como de personal militar de la Brican XVI y del resto del Mando de Canarias, que mediante sus aportaciones personales lo han hecho posible.

En particular, subraya, ha sido muy significativa la iniciativa y aportación de los componentes canarios encuadrados en el contingente español Apoyo a Turquía AT XIV desplegados actualmente en aquel país, pertenecientes al Regimiento de Artillería Antiaérea no 94. Este personal organizó una rifa benéfica entre la totalidad de los integrantes del contingente, obteniéndose una importante cantidad económica que fue remitida a Cáritas Castrense para la realización de esta acción solidaria con el personal afectado por la erupción volcánica en la isla de La Palma.

Las 22 tabletas y sus fundas protectoras han sido puestas a disposición del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, a través de la Concejala de Cultura, María del Rosario González Palmero.

Estas tablets se entregarán a los niños en edad escolar que lo requieran, debido a las pérdidas sufridas como consecuencia de la erupción de Cumbre Vieja. Además parte de estas, se distribuirán entre los ancianos de la localidad, que se han visto afectados al haber sido sepultado por la lava su centro social.