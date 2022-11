El equipo de Gobierno de Los Llanos lleva a pleno una modificación presupuestaria de más de 300.000 euros para pagar a empresas

La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, en una nota de prensa, señala que el equipo de Gobierno municipal ha llevado este martes a pleno “una modificación presupuestaria que asciende hasta más de 300.000 euros con el fin de poder cumplir con uno de nuestros máximos compromisos, como es el de pagar a las empresas que presentan algún tipo de servicio al Consistorio”.

García Leal señala que “en los últimos años el Consistorio se ha caracterizado por cumplir, en tiempo y forma, con el abono de las facturas”, y recuerda que “a lo largo del primer semestre del año 2021, durante la pandemia y antes de que se produjese la erupción volcánica, pagábamos a 17 días. Desgraciadamente, en estos momentos tan duros para el municipio no podemos cumplir con estos tiempos, ya que aún no han llegado las ayudas prometidas por el Gobierno de España, y no podemos olvidarnos que precisamente las administraciones locales hemos hecho y seguimos realizando un importante esfuerzo por apoyar y prestar servicios a nuestros vecinos”.

Además, la regidora ha explicado que “estos 300.000 euros eran de varias partidas que hemos tenido que aplazar para el presupuesto de 2023, por ejemplo, la más cuantiosa, iba a ser destinada a las empresas y autónomos cuyos negocios quedaron sepultados por la lava. Ya tenemos las bases y el procedimiento para poderlas publicar en enero, pero en este momento no podemos asumir compromisos que no podemos pagar en este presupuesto”.

Por último, la alcaldesa ha agradecido “la comprensión y el apoyo de todas las fuerzas políticas, al entender que ahora es prioritario pagar a nuestros proveedores y que no podemos asumir compromisos económicos que no vamos a ser capaces de cumplir, en este momento”. Y ha recordado,“ una vez más, que este equipo de Gobierno va a seguir trabajando y haciendo todo lo posible para cumplir con sus proveedores, como siempre hemos hecho”.