García Leal pide que quienes han perdido su casa por el volcán puedan seguir empadronados en ella “hasta tengan una vivienda definitiva”

La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, ha pedido durante la primera reunión que ha mantenido con Héctor Izquierdo, comisionado para la reconstrucción de La Palma, “que el Gobierno de España permita que los afectados que han perdido su casa, como consecuencia de la erupción del volcán, puedan seguir empadronados en ella hasta que tengan una vivienda definitiva”, señala.

García Leal, en una nota de prensa, explica que “en estos momentos estas personas se encuentran en una situación de vacío legal al haberse destruido sus casas, y no disponer de un domicilio fijo en el que poder empadronarse aún, por lo que es fundamentales que el Gobierno de España, de manera excepcional y temporal, active las herramientas necesarias para que estas personas no vean perjudicados sus derechos a la hora de tener que hacer cualquier trámite o gestión por el hecho de no constar estar empadronados en ningún sitio al haber perdido, lamentablemente, su casa”.

Asimismo, la alcaldesa de Los Llanos de Aridane ha trasladado, durante la reunión, “la necesidad de que la figura del comisionado sirva para agilizar determinados temas, que nos preocupan mucho, como: la bonificación del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) para el año 2022 de los damnificados; la creación de una Comisión para la Reactivación Económica; una mayor rapidez en la adjudicación de viviendas; así como una mayor agilidad en la transferencia de fondos, por parte del Gobierno nacional, a las administraciones locales, con el objetivo de poder seguir dando respuesta a las demandas de nuestros vecinos”.

Por último, desde el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane se recuerda que “es fundamental que las administraciones sigamos trabajando de la mano, y que ante una situación excepcional como la que hemos vivido, también se lleven a cabo medidas excepcionales”.