IUC asegura que el 21% de las solicitudes para las ayudas Covid en Los Llanos no han sido admitidas

Izquierda Unida Canaria (IUC) asegura en una nota de prensa que “123 solicitudes de las 573 presentadas a las ayudas para la reactivación económica del municipio no han sido admitidas en la relación provisional publicada la pasada semana por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane”.

“Rechazamos que el grupo de Gobierno falsee en una nota de prensa los datos y afirmase que “el total de empresas que se beneficiarán de estas ayudas asciende a 573”, añade, “cuando la realidad es que esa cifra constituye el total de solicitudes baremadas. Hasta que no se computen las reclamaciones son 420 las empresas beneficiadas, lo que supone que han quedado rechazadas un 21% de las solicitudes presentadas”.

Señala que el pasado jueves, 13 de mayo, en la Comisión Informativa de Promoción Económica se aprobaba por unanimidad la relación provisional de admitidos y excluidos, con asignación de la cantidad correspondiente, de las ayudas mencionadas.

Felipe Ramos, portavoz de IUC, lamenta “la confusión generada por el grupo de Gobierno del PP cuando afirma que 573 empresas se beneficiarán de las ayudas, cuando provisionalmente lo son 420.” Para Ramos “el dictamen aprobado en Comisión es claro, recogiéndose la no admisión de 123 solicitudes por presentarse fuera de plazo, por no presentar documentación o no subsanar la documentación requerida o porque el domicilio fiscal de la actividad se encuentra fuera del municipio, entre otros motivos”.

IUC recuerda que “98 de las solicitudes excluidas lo son porque el domicilio fiscal de la actividad no se encuentra en Los Llanos de Aridane”, lamentando la formación de izquierdas que “se incluyese ese requisito en las bases de la convocatoria, en contra de lo que planteó desde un principio. Esto provocará que una buena parte de comerciantes y autónomos que realizan su actividad en el municipio no reciban un solo euro en ayudas, por lo que el objetivo de esta subvención para la reactivación económica del municipio ha quedado muy lejos de conseguirse, ya que más de un año después del inicio de la pandemia, el Ayuntamiento no transferido ni un solo euro en ayudas directas a comerciantes y autónomos, pero sí ha cobrado las tasas e impuestos municipales sin aplicar ningún tipo de bonificación”.

Finalmente, IUC espera que “el grupo de Gobierno del PP lleve a cabo una segunda convocatoria de ayudas a comerciantes y autónomos que tenga en cuenta las deficiencias de la primera convocatoria y, también, que cree una línea de ayudas extraordinarias para aquellas familias que hayan tenido a alguno de sus miembros en un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) como consecuencia de la crisis sanitaria, una propuesta que la formación de izquierdas viene reivindicando desde junio del año pasado”.

