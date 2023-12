Los Llanos de Aridane despide 2023 con la San Silvestre, Contigo al Mediodía y fiesta de fin de año

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane despide 2023 con deporte, música y ocio. La Plaza de España cobrará vida desde las 10:00 horas del 31 de diciembre con la tradicional San Silvestre, para pasar al Contigo al Mediodía a las 12:30 horas y continuar, a partir de las 16:00 horas, con la fiesta de fin de año, que se extenderá hasta las 5:00 horas del 1 enero, informa en nota de prensa.

El concejal de Fiestas, Álvaro Pages, invita a toda la ciudadanía a recibir el 2024 en Los Llanos de Aridane. “Hemos preparado actividades para toda la familia y también muchas sorpresas. No se nos ocurre mejor lugar para dar la bienvenida al nuevo año que el corazón de nuestro municipio. Les esperamos”, apunta.

En este sentido, la concejala de Cultura, Marlene González, destaca que pueda celebrarse el Contigo al Mediodía el día 31. “Este espectáculo siempre es sinónimo de éxito. Esperamos que el municipio vibre y el ambiente repercuta positivamente en nuestros comercios y hosteleros”, añade.

La XVI San Silvestre de Los Llanos de Aridane

El primer gran evento del día será la San Silvestre, que comienza a las 10:00 horas. Es una prueba que recorre las calles más emblemáticas del municipio y que cada año se supera con más participantes. “Confiamos en que sea una edición muy especial, superando los mil inscritos”, apunta el concejal de Deportes, Víctor González.

Las personas interesadas en inscribirse a la prueba puede hacerlo hasta este jueves, 28 de diciembre, mediante este enlace.

Contigo al Mediodía

Para esta edición del Contigo al Mediodía actuarán dos bandas de sobra conocidas en Canarias por su repertorio y calidad musical: el Sr. Natilla y Salvapantallas. Este espectáculo comenzará a las 12:00 horas.

El Sr. Natilla es una de las bandas de versiones más originales y exitosas de las islas. Cuentan con un repertorio con pegada rockera y muy bailable con temas conocidos de cualquier época, desde Village People a Black Eyed Peas, pasando por Coldplay, Alaska, Amy Winehouse, Queen o Rosalía.

Por su parte, Salvapantallas nos regalará canciones como Baila Morena (Zucchero), I Want to break Freek (Queen), Clavado en un bar (Maná), Walking on sunshine (Katrina and the Waves) o el mismo Locked Out of Heaven (Bruno Mars) en una actuación vibrante y desenfadada.

Fiesta de fin de año

La fiesta de fin de año dará comienzo a las 16:00 horas. Tras el Contigo al Mediodía, la Plaza de España seguirá ofreciendo música con artistas y grupos de la talla de Grupo A4, Dj Visac, la orquesta Tropicana’s, Dj Yardy, Los Tres de Caña, Glitter Yara, Dj Xaco, Grupo Libertad, Dj Jacob y Rikabanda.

Para recibir 2024 el Ayuntamiento también ha preparado una fiesta especial con música y otras sorpresas. También se entregará cotillón, champán y las uvas de la suerte a las personas asistentes a las 23:00 horas justo enfrente del edificio del Consistorio. La fiesta se prolongará hasta la madrugada del año nuevo.

Un llamamiento a la sostenibilidad

Desde la Concejalía de Servicios Municipales que dirige Rubens Díaz también se hace un llamamiento a la sostenibilidad, promoviendo el uso de vasos reciclables entre la ciudadanía para evitar una generación excesiva de residuos.

Desde el Ayuntamiento, y en colaboración con la Policía Local y la Policía Canaria, tienen todo preparado para garantizar la seguridad de las fiestas y poder recibir 2024 en familia y armonía.