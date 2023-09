El PSOE tilda de “continuista” los 100 primeros días de Gobierno de CC y PP en Los Llanos de Aridane

El PSOE, en una nota de prensa, tilda de “continuista los 100 primeros días de Gobierno de CC y PP en Los Llanos de Aridane”.

Los socialistas aridanenses consideran que “la gestión del ‘nuevo’ equipo de Gobierno está marcada por la inercia, que no ha provocado los cambios que necesita el municipio”.

“Transcurridos 100 días desde el relevo en la Alcaldía de Los Llanos de Aridane, gracias al pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular”, señala, “la ciudadanía no percibe el cambio prometido y los problemas que demandaban soluciones urgentes, siguen latentes sin que se haya percibido cambio alguno y, lo que es más grave, sin ninguna acción real que se haya ejecutado en este marco temporal”.

Apunta que “la inseguridad ciudadana, que sufren a diario vecinos y comerciantes, no ha sido abordada de una forma efectiva por parte del grupo de Gobierno. De hecho, la única acción ha sido la convocatoria de la Junta local de Seguridad, a petición del grupo Socialista. Una Junta a la que no fue ni siquiera invitado el grupo que solicitó la reunión y de la que, semanas más tarde, no ha sido informada la ciudadanía sobre los acuerdos o acciones se van a llevar a cabo para revertir el incremento de la criminalidad”.

En el primer trimestre de 2023, añade, “ascendió la criminalidad un 40,4%, en Los Llanos de Aridane, con respecto a los tres primeros meses de 2022, según los datos aportados por el Ministerio del Interior”.

En lo que se refiere a la limpieza y mantenimiento de las plazas y calles de Los Llanos de Aridane, “sigue siendo una asignatura pendiente y una constante demanda de la población. Lamentablemente”, agrega, “desde el PSOE de Los Llanos de Aridane, tal y como ha denunciado en diversas ocasiones, se aprecia que existen diferencias en el servicio en función del barrio en el que se vive, encontrándonos las zonas céntricas con un adecuado nivel de servicio y los barrios que no están en el casco con una marcada falta de limpieza”.

Los vehículos abandonados en las calles “siguen donde mismo, a pesar de que se trata de una petición reiterada por parte del grupo Socialista durante el pasado mandato. Una realidad que no ha sido atendida por un acción eficaz durante estos primeros cien días, salvo una llamada en redes sociales a que sean los propios propietarios de vehículos abandonados los que accedan voluntariamente a su retirada. Mucho nos tememos que esa llamada no propiciará un cambio relevante en la situación que venimos padeciendo desde hace años las vecinas y vecinos del municipio”.

Es más, añade, “en estos 100 días se ha producido una convocatoria de ayudas para las personas damnificadas por el volcán, con unas bases elaboradas sin contar con los afectados, en las que esperamos que no se pierdan los fondos liberados por el Estado y que lleguen a la totalidad a quienes de verdad lo necesitan, sin que nadie se quede atrás por unos trámites administrativos que debieron realizarse con anterioridad”.

Durante este arranque del mandato, “el grupo de Gobierno de CC y PP carece de hoja de ruta para la recuperación y reconstrucción post-volcán en el municipio en materias estratégicas como las infraestructuras y equipamientos, como puede ser el polígono industrial del Callejón de La Gata, la ampliación de la zona industrial de Las Rosas , la urgencia habitacional que asola el municipio, la situación de Puerto de Naos y los eventuales cambios o impulso que requiere el Plan General tras 8 años de tramitación”.

“Han pasado 100 días de la acción del nuevo grupo de Gobierno. Cien días en los que no se ha percibido el cambio propugnado en la gestión municipal que nuestras vecinas y vecinos solicitaron en las urnas a través de su ejercicio al voto. Un cambio necesario, que se ha de producir a través del diálogo y el consenso de todas las fuerzas políticas y los representantes del tejido vecinal y socioeconómico de nuestro pueblo, un cambio necesitado de una hoja de ruta clara y participada en la que el grupo Socialista está dispuesto a colaborar y tender la mano en aquellos asuntos necesarios para la mejora en la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”, subraya la portavoz del Grupo Socialista, Alicia Vanoostende.

Tras estos “cien primeros días de ‘cortesía’ al Gobierno municipal de CC y PP”, el grupo Socialista “seguirá demandando y fiscalizando la acción del grupo de Gobierno desde un talante positivo, aportando las propuestas que entienda necesarias para el municipio y fiscalizando con rigor al Ejecutivo, con el deseo de que esa acción sea abordada desde el mayor consenso posible”. “Es mucho lo que está en juego en este mandato, ni más ni menos que el rumbo de los Llanos de Aridane para las próximas décadas, donde es necesario más que nunca el mayor consenso, diálogo y participación ciudadana que sea posible”, indica la portavoz socialista.

Alicia Vanoostende concluye haciendo un llamamiento a CC y PP en Los Llanos de Aridane a que “rompan de una vez la inercia en que se encuentran instalados, y adopten acciones y decisiones concretas, porque la peor decisión en estos momentos es no tomar ninguna decisión”.