El PSOE advierte que “la nula gestión del Gobierno municipal del PP mantiene paralizada” a Breña Baja

El grupo Socialista del Ayuntamiento de Breña Baja lamenta en un comunicado que el Gobierno municipal del Partido Popular “nos tiene acostumbrados a grandes fuegos de artificio, poco trabajo y cero eficacia”. “Llevamos un mandato con un alcalde ausente, más preocupado de promocionarse en su puesto de senador que en solventar los problemas de su municipio, lo que ha generado el retraso en importantes actuaciones para nuestra localidad, como las obras incluidas en los presupuestos o las asignadas a cargo de los remanentes”, advierte la portavoz socialista, Ana García.

La concejala socialista recuerda que “gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno de España ante la pandemia del Covid-19, los remanentes se pueden usar en el período 2020-2022. Se da la circunstancia que el alcalde de Breña Baja, en 2020 reclamó incesantemente al Estado poder usar los remanentes para hacer frente a la crisis, sin embargo, cuando su grupo de Gobierno dispone de esos fondos no se materializan en nada de provecho para el municipio, solo promesas de dudosa utilidad económica”, señala la portavoz.

Ana García indica que “el alcalde y senador parece más preocupado en salir en los medios que en hacer su trabajo, con pintorescas y desafortunadas declaraciones como las emitidas sobre el gasto para las personas afectadas por el volcán o su ridícula propuesta para que las instalaciones de El Fuerte se conviertan en una base de la OTAN”.

“El PSOE de Breña Baja está cansado de promesas incumplidas, obras inacabadas o infraestructuras olvidadas en el baúl de los sueños, como es el caso de las correspondientes al colegio de San Antonio o la Casa de la Cultura, prometida en la olvidada Sociedad de San Antonio; el acerado en la vía principal de las Ledas o el local social y plaza de El Socorro. ”Exigimos acciones concretas para dinamizar nuestro municipio y generar el caldo de cultivo necesario para promover su desarrollo“, detalla.

En lo que se refiere a Los Cancajos, “aunque llegamos tarde, como siempre, ante la inminente llegada del verano, pedimos una limpieza integral”. “La queja de los empresarios, conciudadanos y turistas se repite, una y otra vez. Esta zona, por desgracia, es el único núcleo turístico disponible en La Palma y este sector es vital para poder salir de la crisis que vivimos actualmente, tanto en el municipio como en la isla. Podemos y debemos convertirnos en el motor de La Palma. Sin embargo, no podemos permitir que la primera impresión del turista sea de un entorno sucio y abandonado”.

El PSOE defiende que en el presupuesto de 2023 es necesario incluir la renovación del mobiliario urbano y la remodelación de las fachadas y de los edificios en general. “El Plan de Modernización de Los Cancajos presentado por el PP en su programa electoral y anunciado en prensa a bombo y platillo se ha quedado, como siempre, en fuegos de artificio”, añade.

Para la mejora a corto plazo de la actividad comercial y las comunicaciones, el grupo Socialista reclama “una reunión con Transportes Insular La Palma para reorganizar el servicio de guaguas. El transporte público tiene que ser eficiente, económico y atractivo, mejorando dichas comunicaciones entre los barrios de nuestro municipio. Por desgracia, actualmente es más fácil acceder a San Pedro que unir Montaña de la Breña con San José, San Antonio o Los Cancajos. No es sólo un tema de comodidad o turismo, un transporte público en condiciones facilitaría el acceso de los estudiantes a los centros de estudios, a las personas mayores al centro de salud o farmacia, y a que la actividad del comercio local no desaparezca o emigre a otros municipios cercanos”.

Asimismo, reclaman “la conclusión, de una vez, de la Cuesta de San José, uniendo los núcleos de San Antonio y de San José. Al parecer, esta calle no es prioritaria y cuenta con la oposición de los vecinos para su finalización, tal y como expresó el alcalde en el pleno de marzo. Si esto es cierto, no entendemos por qué se empezó, por qué no se informó correctamente a los vecinos afectados, por qué no se han tomado soluciones alternativas o, simplemente, cómo el bien general del resto de los ciudadanos del municipio se ve seriamente afectado por la ineficiencia de este Ayuntamiento. Esta calle servirá para unir peatonalmente ambos barrios”.

“La falta de un núcleo poblacional concentrado en el municipio es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos comercial, social y económicamente. El PP propuso en su programa electoral una avenida cerrando el barranco desde San Antonio al IES las Breñas, creando una alameda peatonal con bolsas edificables y para acercar ambos núcleos... Otra idea sin dotación presupuestaria ni visos de hacerse realidad”, indica Ana García.

“Haga su trabajo, alcalde, y céntrese en conocer y solucionar los problemas del municipio. Para ello sólo hace falta trabajar en nuestro ayuntamiento, escuchar a los vecinos, colaborar y no demonizar a la oposición y preocuparse menos de las redes sociales. Y si no puede con sus dos puestos representativos, quizás debería elegir y dar el relevo a otra persona. Es necesario un cambio ya”, subraya la portavoz del PSOE.

Ana García indica que “hay más trabajo en el municipio, que sigue estancado desde hace años, pero menos eficiencia por falta de planificación”. “Por si fuera poco, nos hemos acostumbrado a que cada acto institucional, por informal que sea, se convierta en acto mediático, donde varios de los concejales del PP a la vez hacen acto de presencia. Esto nos lleva a pensar en quién está trabajando por y para el municipio, y si es más importante salir en una foto o estar en el despacho haciendo las labores que les corresponde”.

Para terminar, la portavoz socialista advierte de que su grupo “continuará con su labor de fiscalización de la tarea del Gobierno y de proponer iniciativas en favor del municipio, pese a la falta de aceptación de las críticas y de la labor de la oposición. Nuestro deber es recordarle y velar por el cumplimiento de lo aprobado en los plenos municipales, la ejecución del presupuesto y la realización de los proyectos subvencionados para evitar tener que devolver esas partidas por no ejecutarlas, como ya ha ocurrido en varias ocasiones”, concluye.