“Las medidas más restrictivas en el uso de la mascarilla parece que están creando conciencia”

El portavoz de la Policía Local de Santa Cruz de La Palma, Jacobo Fernández, considera que las medidas más restrictivas en el uso obligatorio de la mascarilla que adoptó el pasado miércoles el Gobierno de Canarias para intentar frenar la pandemia, “están creando más conciencia entre los ciudadanos”. Hace una valoración “positiva” del primer fin de semana en la capital después de la entrada en vigor de la nueva normativa, que pretende contener los brotes de coronavirus, especialmente entre los jóvenes.

“Durante el día, casi todos los ciudadanos están haciendo uso de la mascarilla, y durante la noche, a primeras horas algunos la llevan, después de un par de copas ya empiezan a hacer mal uso de ella y más tarde se olvidan incluso de ponérsela”, señala Fernández, quien reconoce que cuando se mezcla “la noche, el ocio y el uso de la mascarilla” el cumplimiento de la normativa se relaja.

El primer fin de semana en Santa Cruz de La Palma después de la entrada en vigor de las nuevas medidas transcurrió “sin muchas incidencias”, asegura el citado portavoz policial.

En la jornada del viernes, los agentes procedieron a denunciar a “un joven que estaba en un grupo y que no portaba mascarilla”, señala, mientras que el sábado se detuvo a una persona porque “entró en un establecimiento sin hacer uso de la mascarilla, a pesar de la obligatoriedad de llevarla, siendo requerido por los titulares del mismo, y no solo no atendió esa obligatoriedad sino que desobedeció a los agentes policiales y originó altercados, por lo que fue puesto a disposición judicial”, añade Jacobo Fernández.

La Policía Local también intervino este domingo en la concentración que se llevó a cabo contra el uso de las mascarillas. “Los dos únicos compañeros que estaban de servicio identificaron a algunas de las personas que se encontraban un poco más exaltadas y se ha propuesto una sanción”, afirma.