Nueva Canarias no apoya el presupuesto de Santa Cruz de La Palma y dice que es “un documento decepcionante”

Nueva Canarias-Bloque Canarista en Santa Cruz de La Palma no ha apoyado el nuevo presupuesto capitalino por lo que considera “un decepcionante documento sin carácter político y donde las propuestas de la formación aparecen desdibujadas”, informa en nota de prensa.

Los motivos de Nueva Canarias para esta posición radican “en cuestiones que considera esenciales para el desarrollo del municipio”. A pesar de que la formación valora positivamente que, por una vez, se hayan tenido en cuenta las propuestas de la oposición y se haya hecho un “intento de negociar”, sin embargo, algunas de estas iniciativas “aparecen recogidas de manera imprecisa -lo que impide cualquier seguimiento sobre la materialización de las mismas-, mientas que otras han quedado abiertas a la posibilidad de su desarrollo según el remanente”.

La concejala de Nueva Canarias, Maeve Sanjuán Duque, señala que, “aunque agradecemos la predisposición del equipo de gobierno para conocer las propuestas de la oposición para el presupuesto, lo cierto es que las negociaciones no fueron serias y no se alcanzaron los compromisos necesarios que permitieran plasmar en los presupuestos estas propuestas acordadas”.

Asimismo, Nueva Canarias considera que, respecto al documento, “hay una ausencia notable de posicionamientos políticos que definan el modelo de ciudad por el que quiere trabajar este grupo de gobierno, tratándose tan sólo de un documento técnico que impide un conocimiento real de lo que pretende ser el futuro de Santa Cruz de La Palma”.

Maeve Sanjuán Duque señala que “cuatro o cinco párrafos políticos son insuficientes para que la oposición y también la ciudadanía, conozcan cuál es el futuro que se desea para este municipio. Recoge cuestiones muy ambiguas, un brindis al sol. Desconocemos si se apuesta por una capital integradora, ‘renovable’ o de creación de empleo, algo que debe ser la base del documento que permita a nuestra formación posicionarse de manera seria respecto a los objetivos que se marquen”.

“Nueva Canarias necesita aclarar si ese modelo de capital con el que sueña el equipo de gobierno es algo emocional, basado en una ilusión, o es algo más, un proyecto de ciudad donde las ideas estén claras y exista un eje de acción concreto para la Santa Cruz de La Palma del futuro”, apunta.

En relación a los presupuestos, una de las partidas que más preocupa a esta formación es “la relativa a la compra de terrenos privados para la creación de vivienda pública y el asfaltado de calles, algo que no entendemos, teniendo en cuenta que existen terrenos de titularidad municipal que no requieren tal inversión presupuestaria, a lo que se suma la ausencia de novedosos proyectos para la puesta en marcha de vivienda en régimen de alquiler o iniciativas similares que ya ha defendido esta formación y que contaban con el apoyo del resto de las fuerzas políticas”.

Otro aspecto que la formación considera “indispensable para el desarrollo de Santa Cruz de La Palma es la modernización del Ayuntamiento respecto a sus recursos humanos, algo que está impidiendo que el municipio pueda llevar a cabo proyectos más ambiciosos, imposibles de materializar con un personal insuficiente que debe llevar a cabo las propias competencias, además de las delegadas”.

Respecto al Plan General, Nueva Canarias ve “una incoherencia en el hecho de que el mismo equipo de gobierno defienda tan abiertamente este plan y, sin embargo, disminuyen los ingresos por licencia de obra, así como que no aparezca recogido en los presupuestos la propuesta de Nueva Canarias para ayudas a la autoconstrucción, ni el aumento de partida para ayudas al alquiler ni el Plan Integral de Barrios”, apunta.

Asimismo, la formación muestra “su preocupación ante el hecho de que no hayan sido consideradas las partidas fundamentales destinadas a ayudas para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, la generalización del uso de los paneles solares en todas las infraestructuras municipales o la renovación integral de la Avenida El Puente”.

“Finalmente, no podemos olvidar la incompleta ejecución del presupuesto anterior, un hecho que nos reafirma en la importancia de modernizar los recursos humanos del Ayuntamiento – tal y como señalamos anteriormente, ya que, sin personal, no hay capacidad para el desarrollo de proyectos y por lo tanto no hay capacidad inversora que permita el desarrollo real de una Santa Cruz de La Palma, capital”, señala la concejala.

“Conviene señalar, también, el retraso en la aprobación de los presupuestos capitalinos, una cuestión que, aunque el equipo de gobierno ha considerad sin importancia, lo cierto es que hay que reflexionar sobre el hecho de que el ingente trabajo que desarrolla el nuevo alcalde le está impidiendo trabajar en lo que verdaderamente es la política municipal y la formación que es necesaria en todos los asuntos, más allá del oportuno asesoramiento técnico”, concluye.