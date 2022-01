El PP cede al PSOE la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma en febrero

Si no hay sorpresas, y en política suele haberlas, el actual alcalde de Santa Cruz de La Palma, el popular Juan José Cabrera, cederá su cargo el próximo mes de febrero al socialista Juan José Neris, que se convertirá en primer regidor de la capital hasta las elecciones municipales de 2023 en virtud del acuerdo firmado por PP y PSOE en octubre de 2020, como ya adelantó este periódico. Hasta septiembre de ese año, y desde el inicio de la legislatura, Cabrera gobernó con CC, a cuyos concejales cesó alegando que era “imposible sostener un pacto en el que no existe comunicación ni confianza entre ambas partes”.

En principio, la fecha fijada para el traspaso de poderes en Santa Cruz de La Palma es el 19 de febrero. El pacto entre populares y socialistas en la capital de la Isla no contó con la aprobación de los máximos dirigentes del PSOE en La Palma, que, una vez se hizo público el acuerdo, abrió un expediente disciplinario a sus ediles. El Partido Socialista fue la lista más votada con seis concejales, seguido del PP (cinco), CC (cuatro), NC (uno) y Cs (uno).

Juan José Neris, en una entrevista concedida a este diario en octubre de 2020, cuando ya había sido designado teniente de alcalde de Santa Cruz de La Palma, señaló que el acuerdo entre socialistas y populares en la capital “es coherente con los pactos que el PSOE tiene en La Palma y que no se ha hecho a espaldas de nadie”.

A la pregunta de si el Partido Socialista, que fue la lista más votada, no hubiese logrado la Alcaldía en un pacto con CC, en lugar del PP, respondió: “Nosotros hemos priorizado la gestión en favor de la capital frente a cualquier otro interés político. Tal y como yo entiendo la política, no se trata de personalismos, sino de trabajar en favor del bien común. Y por esta razón llegamos a este acuerdo. Nosotros no debemos ser el centro de este debate, somos servidores públicos y quien debe ocupar ese lugar central son las vecinas y vecinos de Santa Cruz de La Palma y, en especial, aquellos que son más vulnerables”.

PP y PSOE firmaron pactos de gobierno al inicio de la legislatura en el Cabildo, donde la lista más votada fue CC, en Villa de Mazo y en Garafía. El acuerdo entre populares y socialistas también estaba previsto en Santa Cruz de La Palma, pero los cuatro concejales de CC, en el pleno constituyente, celebrado el 15 de junio de 2019, por sorpresa, votaron al candidato popular, Juan José Cabrera, y lo convirtieron en alcalde.