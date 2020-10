“En febrero de 2022 se producirá el relevo y seré el alcalde de Santa Cruz de La Palma”

El socialista Juanjo Neris es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma desde el pasado 1 de octubre tras llegar a un acuerdo con el PP, formación que rompió días antes la alianza que mantenía con CC y cesó a los concejales nacionalistas. El pacto entre populares y socialistas no cuenta con la aprobación de los máximos dirigentes del PSOE en La Palma, aunque Neris, en una entrevista con La Palma Ahora, asegura que “a día de hoy no tenemos ninguna notificación” de que vayan a ser expedientados. “Es un acuerdo coherente con los pactos que el PSOE tiene en la Isla y que no se ha hecho a las espaldas de nadie”, afirma, y adelanta que asumirá la Alcaldía en febrero de 2022.

¿Le ha comunicado su partido si tiene previsto abrir expediente a los concejales del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma por pactar con el PP?

A día de hoy no tenemos ninguna notificación. Creemos que si hay alguna desavenencia se tiene que arreglar internamente. Lo que de verdad nos importa es poder trabajar por Santa Cruz de La Palma, por la defensa del bienestar de las vecinas y vecinos del municipio, teniendo como base el proyecto socialista que nos hemos fijado.

¿La dirección insular del PSOE conocía las negociaciones que su grupo llevó a cabo para alcanzar un pacto de gobierno con los populares?

Nosotros hemos realizado un acuerdo de gobierno por la estabilidad, el progreso y desarrollo de Santa Cruz de La Palma. Un acuerdo que es coherente con los pactos que el PSOE tiene en la isla de La Palma y que no se ha hecho a las espaldas de nadie. Insisto en que nuestra postura ha sido siempre y será defender los intereses de nuestro municipio.

¿Con un acuerdo con CC no hubiese logrado el Partido Socialista, que fue la lista más votada, la Alcaldía? ¿Se precipitaron a la hora de formar un acuerdo con el PP?

Nosotros hemos priorizado la gestión en favor de la capital frente a cualquier otro interés político. Tal y como yo entiendo la política, no se trata de personalismos, sino de trabajar en favor del bien común. Y por esta razón llegamos a este acuerdo. Nosotros no debemos ser el centro de este debate, somos servidores públicos y quien debe ocupar ese lugar central son las vecinas y vecinos de Santa Cruz de La Palma y, en especial, aquellos que son más vulnerables.

¿Cree que los votantes socialistas aprueban este pacto?

Lo importante ahora es que vamos a poder desplegar las políticas que consideramos necesarias para el progreso y desarrollo de Santa Cruz de La Palma. Creo que los votantes socialistas no solo aprueban el pacto, sino que lo respaldan porque vamos a poder desarrollar el programa con el que nos presentamos a las elecciones.

¿Sabe ya en qué fecha tomará el bastón de mando de la capital?

Sí, en febrero de 2022 se producirá el relevo. Es decir, el acuerdo contempla que se compartirá la Alcaldía, a partes iguales, en el tiempo que resta de mandato.