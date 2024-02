El PSOE pide al grupo de Gobierno de Santa Cruz de La Palma que deje “el postureo y los fuegos de artificios” en su gestión

El PSOE pide al grupo de Gobierno de Santa Cruz de La Palma que “no inventen excusas para tapar el despropósito de perder 1,5 millones de euros de inversión para la Quinta Verde”, indica en una nota de prensa. Los socialistas solicitan “a populares y nacionalistas responsabilidad en la gestión y trabajo sobre lo que de verdad importa, que va más allá del ‘postureo’ y los fuegos de artificio a los que tienen acostumbrados a la sociedad capitalina”El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, se apunta en la nota, ha expresado su “sorpresa ante la batería de excusas sin fundamento ni rigor del Gobierno municipal del PP y CC para tratar de justificar que hayan sido capaces de perder 1,5 millones de euros cedidos por el Gobierno de Canarias para invertir en la Quinta Verde y tapar así su incompetencia”.

“Un despropósito mayúsculo y un fracaso rotundo en la gestión de los actuales mandatarios, cuya responsabilidad tratan de achacar, en un ejercicio de funambulismo político sin precedentes, al anterior gobierno, del que, por cierto, formaba parte el grupo político del actual alcalde y cuyo concejal de proyectos estratégicos era primer teniente de alcalde”, añade.

Apunta que “es de un cinismo político de grado superlativo, que quienes han demostrado una absoluta bisoñez en la gestión de los fondos públicos, que le ha costado a Santa Cruz de La Palma perder 1,5 millones de euros, hablen de inexperiencia en la gestión de sus predecesores, que lograron los fondos. La ineficacia de los actuales mandatarios ha quedado al descubierto y la vergüenza no se puede tapar con inventos”.

Los socialistas piden “a populares y nacionalistas responsabilidad en la gestión y trabajo sobre lo que de verdad importa para Santa Cruz de La Palma, que va más allá del ‘postureo’ y los fuegos de artificio a los que tienen acostumbrados a la sociedad capitalina. El Gobierno más caro de la historia de Santa Cruz de La Palma está dando síntomas alarmantes de ser el más incompetente cuando no ha pasado ni un año de mandato”, agregan.

Recuerdan que “la financiación se solicitó al Gobierno de Canarias de manera genérica para poder llevar a cabo diversas acciones. Un proyecto botánico, en el entorno de la Quinta Verde, que adquirió el Ayuntamiento el pasado mandato, con la cooperación del Cabildo Insular. Nada novedoso para el PP, que formaba parte del gobierno”, indican en la nota.

El proyecto, recuerdan, “saldría del trabajo conjunto con especialistas en distintas ramas del conocimiento para lo que se contrató, a través del programa de primera experiencia laboral, a una ingeniera y a una bióloga, y que tendrá una segunda edición gracias también al anterior gobierno. Además se estaba trabajando de la mano de técnicos de la Reserva de La Biosfera”.

Señalan que “desde que arrancó el presente mandato y, en reiteradas ocasiones, recomendamos al actual Gobierno solicitar la partida, para que no se perdiese. Pero no hicieron nada porque, nos tememos, gestionar supone trabajar y, de eso, más bien poco entre los actuales mandatarios, más allá de tener activas sus cuentas de Instagram. Santa Cruz de La Palma necesita gestores, no influencers”.