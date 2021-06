Tony Acosta (CC): “El Ayuntamiento de la capital ha hecho una chapuza con los contenedores en la Avenida para tapar la incompetencia del Cabildo”

El grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma “exige la retirada de los contenedores verdes que el Ayuntamiento ha colocado en la Avenida Marítima mientras siguen sin poder usarse los contenedores soterrados tras más de un año de espera”, indica en una nota de prensa. Tony Acosta, portavoz de CC, señala que “el Ayuntamiento ha hecho una chapuza con los contenedores en la Avenida para tapar la incompetencia del Cabildo”. “Los subterráneos, apunta, “siguen sin poder usarse porque la Corporación insular aún no ha comprado un camión adecuado para vaciarlos”.

“La colocación de un parapeto, que la gente ya compara con un corral, para ocultar los contenedores verdes es una chapuza con la que el Ayuntamiento, gobernado por el PP y el PSOE, pretende tapar también la incompetencia de sus compañeros de partido en el Cabildo, que, después de un año, aún no han sido capaces de comprar el camión adecuado para vaciar los soterrados”, afirma Tony Acosta.

El Consorcio de Servicios del Cabildo, se apunta en la nota, “es el encargado de la recogida de basuras en la capital, pero no pueden vaciar los contenedores soterrados porque no tienen el camión adecuado para hacerlo. El presidente Mariano Hernández y la consejera de Residuos, Nieves Rosa Arroyo, se comprometieron hace un año con el Ayuntamiento a comprarlo, pero no han hecho nada”.

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento, por su parte, agrega, “no se ha atrevido a reclamar el cumplimiento de ese compromiso y ha preferido optar por una chapuza poco funcional y antiestética que indigna a los comerciantes y a los vecinos que, durante años, han esperado para ver culminada unas obras en la Avenida que han costado millones y que ahora se coronan de esta manera, con contenedores a la vista”, agrega el portavoz de CC.

“Ya que el grupo de Gobierno del Ayuntamiento no se atreve, tendremos que ser nosotros, junto a los comerciantes y vecinos, los que exijamos al grupo de Gobierno del Cabildo que trabaje, gestione y cumpla con sus compromisos”, concluye.