El entrañable Sosó no se rinde. Víctor Díaz Molina volverá encarnar a la ‘Negra Tomasa’ en el desembarco de Los Indianos el próximo lunes, 20 de febrero, después de dos años suspendidos por la pandemia. “Tranquilos, que La Negra Tomasa está con la máquina preparada”, ha asegurado a este periódico para despejar las dudas sobre su participación en este emblemático número del carnaval de Santa Cruz de La Palma. “Estoy muy animado, y después de dos años, con más ganas se entra; lo que quiere es que llegue el lunes”, asegura. El desayuno ya lo tiene decidido: “un pan con chorizo y dos vasos de vino”.

Los Indianos tendrán como protagonista, como es tradicional, a una mujer descomunal y exuberante, de llamativas pestañas, que bailará al ritmo de sones cubanos y será aclamada por el público en la parodia del retorno de los emigrantes ricos. “El vestido de este año es una sorpresa, solo puedo decir que tiene colores de Cuba”, apunta, y se niega a dar más detalles de la pomposa vestimenta que luce este particular día. “Los palmeros me quieren, están locos conmigo, y todo el mundo me pregunta cuando salgo a la calle si este año también seré la Negra Tomasa”, cuenta, y relata, emocionado, que sus dos hijas que residen en Dinamarca, donde él emigró en su juventud, viajarán a La Palma para pasar la semana de carnaval en familia. “Henrillepe y Cristina, y mi nieta Niculina, vendrán a verme”, dice.