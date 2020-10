Tijarafe condena la destrucción de Pinos Gachos y solicita fondos para completar su carta arqueológica

El pleno del Ayuntamiento de Tijarafe ha aprobado de forma unánime una moción presentada por el grupo político de Coalición Canaria y apoyada por PP y PSOE en la que “se condena la destrucción de parte del yacimiento arqueológico de Pinos Gachos, exigiendo, además, que se continúen investigando estos hechos y se juzguen conforme a lo establecido en la legislación vigente”, se informa en una nota de prensa del Consistorio. Con este acuerdo, añade, “lo que se pretende es evitar la repetición de hechos similares en el futuro y colaborar activamente desde el Ayuntamiento de Tijarafe con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos”.

Dentro de la misma moción, el pleno de la Corporación también “ha querido agradecer al colectivo Garehagua Auaritas el haber dado a conocer los hechos y ponerlos en conocimiento de las autoridades y la opinión pública. El agradecimiento también se ha hecho extensivo a cuantos colectivos y personas, aficionados y profesionales del mundo del patrimonio han contribuido, de una manera u otra, activamente en la preservación y conocimiento de los grabados rupestres y del patrimonio arqueológico de La Palma”.

Asimismo, señala, se ha acordado solicitar al Cabildo de La Palma y al Gobierno de Canarias que destinen los créditos presupuestarios necesarios para “completar la carta arqueológica del municipio, que quedó sin concluir en 2002, así como para realizar un estudio gráfico y descriptivo exhaustivo, incluyendo un levantamiento topográfico de cada yacimiento, del conjunto de todos los grabados rupestres conocidos o que se descubran durante los trabajos de prospección para completar la carta arqueológica”.

“Es imposible proteger lo que no se ama y no es posible amar lo que no se conoce”, afirma Marcos Lorenzo alcalde de Tijarafe, “por ello es absolutamente indispensable comenzar por conocer todas aquellas huellas que el tiempo ha preservado y que han llegado a nuestros días para poder luego estudiarlas y poder conocer, a través de ellas, una parte fundamental de nosotros mismos: nuestra propia historia. En este cometido ha estado absolutamente comprometido en los últimos años, como no podía ser de otra manera, el propio Ayuntamiento de Tijarafe. Prueba de ello es la consecución de dos nuevos expedientes de BIC (Bien de Interés Cultural), la puesta en marcha desde 2017 del Proyecto Occidente y desde 2018 del Campus de Arqueología, el desarrollo de las jornadas Raíces, la ejecución del Parque El Granero y próximamente del Parque El Lagar, entre otras actuaciones”.