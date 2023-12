El PSOE plantea una batería de medidas para mejorar la accesibilidad universal de Tijarafe

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Tijarafe ha presentado una moción al Pleno de la Corporación para “lograr la mejora de la accesibilidad universal del municipio, mediante el compromiso de la ejecución de una batería de medidas a ejecutar en los espacios públicos y comerciales, que estén recogidas en el nuevo Presupuesto de 2024, con partidas dotadas con suficientes fondos para su ejecución, y se inste tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias a que colabore con el Ayuntamiento en esta finalidad”, se indica en una nota de prensa del PSOE.

El portavoz del Grupo Socialista, Alejandro Rocha, explica que “el término accesibilidad universal va más allá de derribar las barreras arquitectónicas. Según establece el Real decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social; Accesibilidad Universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma autónoma y más natural posible”.

“Terminar con las barreras de toda índole que impiden a miles de personas, con discapacidad o no, llevar una vida independiente, autónoma y digna está entre nuestros compromisos con el municipio y debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de gobierno del Ayuntamiento”, agrega el líder de la oposición.

Rocha sostiene que “la accesibilidad debe ser más pronto que tarde un requisito plenamente asumido por gestores y planificadores. Favorecer la integración de un gran número de personas con discapacidad sensorial, intelectual, y con limitaciones de movilidad permanente o transitoria (ancianos, usuarios de muletas, embarazadas, personas con problemas de obesidad, personas que portan carritos de bebés, etc), significa que nuestra sociedad cambia buscando una mayor igualdad para todas las personas”.

Deficiencias y carencias

En este sentido, destaca que “en el ámbito municipal hemos observado diversas deficiencias y carencias en accesibilidad, por ello consideramos que esta moción es más que necesaria para que no se sigan cometiendo errores y a su vez suponga un punto de inflexión en la forma que nuestro Ayuntamiento acomete diversas obras. No tiene sentido ni lógica alguna que en 2023 se sigan realizando obras de espacios públicos que no cumplan con la normativa de accesibilidad, esto es una clara discriminación a las personas con diversidad funcional y no puede seguir ocurriendo”.

De ahí que, se apunta en la nota, el Grupo Socialista propone “una serie de medidas que buscan solventar esta problemática y avanzar hacia la accesibilidad universal. En primer lugar, plantean aumentar el número de plazas de aparcamientos PMR (destinadas a personas con movilidad reducida) en zonas clave del municipio y revisar las existentes para adaptarlas a la normativa estatal, ya que muchas de ellas no tienen banda de transferencia, lo que limita mucho la funcionalidad de los estacionamientos. Asimismo, plantean que es necesario señalizar adecuadamente las plazas de aparcamiento PMR, ya que algunas carecen de señalización vertical (gimnasio municipal, próximo a la farmacia y frente al Ayuntamiento…)”.

Asimismo, proponen revisar los pasos de peatones del municipio, “en especial los vados peatonales, además de los espacios públicos municipales para acometer obras que permitan su disfrute por personas con diversidad funcional. Es importante que el mobiliario urbano municipal pueda ser disfrutado por todos los vecinos y vecinas de Tijarafe”, añade.

En cuanto a los puntos de recarga para vehículos eléctricos “deben ser plenamente accesibles. El que está situado en La Punta, por ejemplo, no lo es. Debe revisarse y adaptarse para que las personas con diversidad funcional puedan hacer uso del mismo”.

Proponen también “la creación de una línea de subvenciones en el presupuesto municipal para que las empresas de Tijarafe puedan adaptar sus locales y hacerlos plenamente accesibles. Así como modificar las obras que estén en curso y que no cumplen con la normativa de accesibilidad para que se ajusten a la misma”.

La moción concluye instando al compromiso por parte del Ayuntamiento de Tijarafe para que “a partir de ahora todas las obras de nueva creación sean 100% accesibles, además de que tenga en cuenta la opinión y perspectiva de las asociaciones de las personas con discapacidad”.