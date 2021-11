La humildad como sendero de vida

La humildad como valor. He realizado más de 90 exposiciones entre colectivas e individuales. He expuesto mi obra en Madrid, Galicia, Navarra, País Vasco, La Palma, Tenerife, Portugal y algún sitio más. He desarrollado proyectos artísticos en distintas comunidades autónomas. He ganado algún que otro concurso artístico. No me siento mejor que nadie, simplemente he trabajado mucho, desde la humildad y disfrutando de lo que hago. Mi actitud es la de seguir aprendiendo y avanzando, con energía y añadiendo una buena dosis de cariño en todo. Me dan mucha pena los artistas que tienen una actitud altiva, cargados de un egocentrismo patético que no aporta nada y que es la máscara de inseguridades no superadas. El arte es grandioso y está muy por encima de todo esto. La humildad, es un buen sendero para evolucionar. Una persona humilde, siempre te aportará más que una persona egocéntrica.

*Santiago Jorge es pintor y gestor cultural