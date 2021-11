Las mujeres serán protagonistas de la transformación de La Palma

El presente de La Palma es muy diferente hoy al que era hace dos meses, antes de que el volcán nos obligará a asimilar de golpe lo rápido que puede cambiar nuestra vida. El presente ha cambiado y, por ello, nuestro futuro será muy diferente también.

Tendremos que reinventarnos, que reinventar la isla. Nos reconstruiremos respetando lo que hemos sido, pero sobre ideas nuevas, principios sólidos para convertirnos desde la base en una sociedad aún mejor, de la que nos sintamos orgullosos por el esfuerzo realizado y que sea un ejemplo en el que mirarse.

Y las mujeres serán protagonistas de esta transformación. Como han hecho tantas y tantas veces a lo largo de nuestra historia, pero, esta vez, no quedarán a la sombra, no se olvidarán sus nombres ni su trabajo ni su lucha, porque en la isla que nos toca reconstruir no cabe la desigualdad ni la violencia contra las mujeres.

Como palmera, sé que el protagonismo femenino es antiguo e incuestionable, pero ha sufrido olvidos, ingratitudes e injusticias históricas.

Con la máxima confianza en el futuro, las mujeres de La Palma apostamos siempre por la cultura y el desarrollo, por el arraigo que defendimos en una población de emigrantes forzados; por ser el sostén de la economía familiar siempre en la agricultura y la artesanía y ahora como profesionales cualificadas y como directivas; por la ambición de progreso que da las cotas más altas de titulados universitarios de la región; por la actitud decidida en las buenas horas y también en las amargas; por nuestro amor a la libertad, que empieza por respetar y mejorar la libertad de los demás; por nuestra convicción en la igualdad de género y la equidad social como constantes de una sociedad más culta y feliz.

Desde la dureza y dolor de los momentos que vivimos, creemos y reivindicamos un futuro pleno, con las mujeres empoderadas que garantizan una mejor sociedad y, cesada la furia del volcán, con la prosperidad como meta para La Palma y en igualdad para todos.

Nieves Lady Barreto

Secretaria insular de CC La Palma