Tostando en la bodega

En la bodega tostando

el grano en el tostador

mientras aprieta el calor

del sol que está calentando.

A pesar de estar sudando,

ya están pensando en el día

que todos con alegría

volverán a regresar

para juntos disfrutar

del gofio con malvasía.

Jócamo, 30.IX.2023

NOTA: Estampa tan insólita como entrañable, impropia de los tiempos que vivimos. Un grupo de vecinos tostando la molienda en la “antesala” de una bodega en el Hoyo de Mazo.

En los tiempos que corren, el gofio (si se consume) se compra en bolsas de plástico en los supermercados. Por supuesto, en el expositor junto a diferentes marcas de “corn flakes”, más popularmente, “kellogs”.

Tampoco nuestro gofio, se libra de la competencia desigual y acultural de la globalización o mundialización comercial. Lo pequeño y singular, sucumbe frente a lo grande y global. Difícil ganar una batalla en las que las islas, por lo general pequeñas y singulares, siempre están llamadas a perder la guerra. Es nuestro sino.

Por eso, disfrutar de imágenes como la comentada, es una suerte vivirla y contemplarla. Como ocurre con algunos de nuestros más preciados endemismos, ésta es una “especie en peligro de extinción”. También es el valor añadido de vivir en La Palma, donde la renta per cápita no es elevada, pero la calidad de vida no sólo se cuantifica en dólares/euros.

¿Romántico? A mucha honra; ¿realista? ¡qué remedio!