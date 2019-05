José Luis Concepción: “Es absolutamente necesaria una autovía de Santa Cruz de La Palma a Los Llanos”

José Luis Concepción, candidato de Canarias por el Progreso a la Presidencia del Cabildo de La Palma y Parlamento de Canarias.

El candidato de Canarias por el Progreso a la Presidencia del Cabildo de La Palma y Parlamento de Canarias, José Luis Concepción Francisco, en un comunicado, señala que “la isla de La Palma no solo era la tercera de Canarias en economía, sino la primera en calidad de vida, como ya hemos adelantado; pero el estancamiento y retroceso que sufre nuestra Isla no es debido a la crisis reciente; es el resultado de las políticas que se vienen aplicando desde principios de los años 90”.

Explica que “este nuevo partido Canarias por el Progreso ha elaborado un plan de desarrollo económico y social basado en las necesidades de La Palma, de acuerdo con lo que la sociedad en general está demandando”. En este sentido, añade, “seguimos defendiendo tres pilares fundamentales para una rápida recuperación: el turismo, debidamente planificado, sin masificaciones; la agricultura, garantizando unos precios de venta rentables, y las energías renovables, que además generarán mucho empleo con la creación de una empresa mixta para la producción y gestión”.

“Pero La Palma”, agrega, “tiene muchas carencias, por lo que hay que minimizarlas, pues sin carreteras medianamente buenas no puede haber desarrollo”. Al efecto, subraya, “es absolutamente necesaria una autovía de Santa Cruz de La Palma a Los Llanos, aprovechando todo lo posible la vía LP-3. Una autovía por la que se tardaría menos de 20 minutos, en vez de 40-45. Pero hasta no tener esta autovía, Canarias por el Progreso propone habilitar frecuentes carriles para adelantar los vehículos lentos, igual que en las principales carreteras de La Palma, además de varias rotondas en cruces peligrosos, y en especial la que ejecutaron muy mal en La Grama, cerca de San Pedro, para que los conductores no tengan que ir a dar la vuelta a 800 metros. Y de vital importancia, por motivos de seguridad y economía, serán los puentes de Amagar y Gallegos”.

“Pero para el desarrollo económico y social que La Palma necesita”, apunta, “hacen falta distintas obras o instalaciones: en especial se hace necesario un hospital auxiliar en Los Llanos de Aridane, en vez de ampliar el Hospital General (la Clínica), que está saturado, de igual manera urge la construcción de residencias para mayores y dependientes, pero Canarias por el Progreso propone que sean en el campo, con jardín y tierra para la agricultura para que participen en el trabajo sus residentes, si así lo desearan, o simplemente pasear y contemplar. También es fundamental tener más lugares para el ocio, como parques temáticos y al menos un karting; lugar donde pueden coincidir niños, jóvenes y mayores, además de otros lugares de encuentro como discotecas y bares, los cuales se pueden construir en el lateral de la futura Plaza Monumental junto al puerto de Santa Cruz de La Palma. Obras que necesitan financiación, lo que explicaremos en otro comunicado”, concluye.