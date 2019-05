El PSOE quiere implantar en Los Llanos una política que “ponga en el centro a las personas”

“El PSOE de Los Llanos de Aridane presenta al equipo que acompaña a Alicia Vanoostende en un proyecto que busca implantar en el municipio “una política que ponga en el centro a las personas, dándoles servicios de forma igualitaria independientemente del barrio en el que vivan”, se informa en nota de prensa.

En la tarde de este martes, el PSOE de Los Llanos de Aridane presentó su candidatura al ayuntamiento del municipio con un acto celebrado en la Plaza del Retamar.

Tras la emotiva bienvenida a cargo de Mauricio Pérez, actual concejal del grupo Socialista en el Ayuntamiento, quisieron dedicar unas palabras de apoyo a la candidatura tanto Jorge González, secretario de Organización de PSOE Canarias, como Anselmo Pestana, secretario general de los socialistas palmeros y candidato a revalidar el cargo de presidente del Cabildo insular.

En su intervención, Jorge González agradecía “a Alicia y a su equipo por el compromiso, por dar un paso hacia delante. Vamos a hacer posible que el cambio llegue a Los Llanos de Aridane, a muchos otros municipios, que volvamos a ganar en el Cabildo y que se produzca el cambio necesario en Canarias. Ya está bien de veinte años de gobierno de CC con malas políticas que han llevado a los peores indicadores de la historia en nuestras islas en áreas esenciales como Sanidad. Canarias está estancada y ya es hora de cambiarlo”.

Anselmo Pestana recalcó la “gestión sobresaliente” que respalda a Alicia Vanoostende como consejera de Turismo en esta legislatura “en la que hemos conseguido llegar a un punto histórico para el turismo en La Palma”. Sobre ella, asegura también que “es un ejemplo del tipo de personas que necesitamos en puestos de responsabilidad. Además, se presenta acompañada de un equipo con muchas ganas de hacer cosas en su municipio, una magnífica candidatura para un lugar clave de esta isla por muchas cosas, por ejemplo, por sus costas o por ser una potencia en el sector primario y en el turístico, precisando todo ello una buena gestión que nos permita aprovechar esas ventajas para beneficiar a nuestra isla y potenciar sus riquezas”.

Sobre las inversiones en el municipio, Pestana explicaba que “las inversiones sociales han sido uno de los centros de nuestras políticas a nivel insular. En este municipio, el proyecto esencial es la residencia en el que estamos trabajando. A pesar de las críticas que hemos recibido, la realidad es que supone la mayor inversión en materia social del Cabildo, haciendo que esta infraestructura sea muy importante, no solo para el beneficio de este municipio, sino también para el resto de la isla. Estamos orgullosos de la apuesta que hemos hecho siempre por Los Llanos de Aridane. También podemos hablar del Parque Islas Canarias, un proyecto con el que se ha criticado injustamente al Cabildo. Lo que no se dice es que, cuando se encargó al Ayuntamiento la redacción del proyecto, este fue rechazado porque no cumplía requisitos. Fue entonces cuando el Cabildo lo asumió y lo encargó a la empresa que en los próximos meses nos lo entregará. Nos alegra y nos enorgullece poder ayudar al desarrollo de la Isla desde un municipio tan relevante como es Los Llanos de Aridane”.

Alicia Vanoostende comenzó su intervención agradeciendo a la agrupación local el apoyo, el cariño y el esfuerzo. También valoró positivamente el trabajo de los concejales que durante estos cuatro años han formado parte del grupo socialista del ayuntamiento en la oposición, trabajando siempre en busca de los cambios progresistas en el municipio.

Sobre el equipo que la acompaña en su candidatura, Vanoostende afirma que tiene “mucha suerte con este equipo de mujeres y hombres en el que se entremezcla juventud y experiencia, preparación, muchas ganas de trabajar, personas que se reciclan día a día y que conocen la realidad de la ciudadanía de primera mano”.

“Cómo gestionar los recursos, que son limitados, depende de lo que se consideren prioridades. Los progresistas siempre hemos entendido como prioritario poner en el centro a las personas y sus necesidades. Haber recorrido los diferentes barrios estos días, conociendo a la gente y su realidad, nos ha hecho ver mucha gente sola y algunas personas mayores que solamente reciben los cuidados básicos. Para ellos queremos atención integral, haciendo que puedan recibir otro tipo de ayudas con las que se sientan apoyados y acompañados. Respecto a los jóvenes, queremos que puedan elegir, tanto si quieren quedarse a estudiar en la isla teniendo cada vez un abanico más amplio de opciones, como si quieren salir a estudiar fuera o si, por último, hay otros que quieren regresar al acabar sus estudios en otros lugares. Para ello, desde aquí queremos trabajar para dar opciones a los jóvenes, favoreciendo el emprendimiento, aumentando la oferta educativa, facilitando el acceso a la vivienda y haciendo que el municipio se mantenga vivo. Otro tema que debe preocuparnos es el medioambiente, pues a veces no somos conscientes de vivir en un paraíso que puede dejar de serlo si no trabajamos por concienciar a la ciudadanía en consumo responsable, energías renovables o reciclaje. La sociedad lo demanda y los políticos tenemos que responder”, asegura Vanoostende.

Por último, la candidata a la alcaldía recalca uno de los ejes centrales de su campaña, asegurando que “la política para nosotros tiene que estar basada en dar a los vecinos y vecinas los mismos servicios, vivas en el barrio que vivas. Que tengas los mismos servicios en Retamar, la Bombilla o Tendiña, por poner algunos ejemplos. Vivas donde vivas, el derecho y el acceso a la cultura, educación, transporte, la seguridad en peatones y conductores, tiene que ser el mismo. Poner en el centro de las políticas a las personas es uno de nuestros principales objetivos para cambiar el municipio