Carlos Cabrera (PP): “Es tremendamente grave y una irresponsabilidad política que hayan dejado pasar los meses sin que se activaran medidas ante la sequía”

El consejero del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma Carlos Cabrera considera que “es tremendamente grave y una irresponsabilidad política por parte de CC que hayan dejado pasar los meses sin que de forma inmediata activaran nuevas medidas para salvaguardar la crisis hidráulica por, simplemente, no dar su brazo a torcer”, se indica en una nota de prensa del PP, Así, añade, ha manifestado “la lamentable gestión por parte del equipo de Gobierno ante la situación; CC solo se enorgullece de la transparencia y gestión del Consejo Insular de Aguas haciendo referencia a unos datos del Túnel de Trasvase que ya el Grupo Popular expuso en enero de 2020”.

Cabrera ha recordado que, “en sesiones públicas, se explicó cuál era la situación de ese acuífero ante la Junta General del órgano gestor”. Además, se añade en la nota, “un mes después, el 20 de febrero de 2020,” afirma que “se entregaron a los miembros todos los documentos sobre este asunto; desde entonces, el acuífero ha continuado sufriendo las consecuencias de la sequía”, subraya.

El consejero del PP destaca que, “ante la situación, el Grupo de Gobierno se ha limitado a continuar con las obras emprendidas por la anterior legislatura, sin añadir nuevas actuaciones que ayuden a solventar la situación de sequía que se sufrirá en la Isla debido al invierno sin lluvias. Las mejoras en el Canal LP1, los trabajos en el pozo de Izcagua, las habituales permutas de aguas, los trabajos en Los Tilos, el mantenimiento de pozos activos en la zona este, el apoyo a los ayuntamientos, etc;. son obras que iniciamos pero que no dejan nuevas aportaciones de agua en el sistema, esto no es suficiente para el verano seco que nos espera”.

El Grupo de Gobierno, afirma Cabrera, “tampoco se ha esmerado en emprender nuevas actuaciones hídricas en las zonas afectadas por el volcán. Agrega que ”se avanzó mucho en el anterior mandato, y pese a las críticas, pusimos en funcionamiento la conducción de La Fajana tras el volcán, que permite transportar agua de la zona oeste y no hacerlo desde la este. En concreto, más de 1.000.000 pipas“. Cabrera recuerda que ”estas actuaciones, sumadas a las anteriormente nombradas, tranquilizaron al sector ante la situación de sequía y la catástrofe del volcán“.

Carlos Cabrera apunta que, “desde el verano pasado, el del 2023, se debió adoptar nuevas medidas para aportar agua al sistema; el Grupo Popular lo advirtió, pero nada se hizo. Nosotros dimos muestras que se podían activar pozos de forma que se recuperara la aportación económica insular con los informes técnicos jurídicos favorables. Si hubiéramos seguido en Gobierno, esos pozos estarían ya activados. En cambio, ellos votaron en contra de esa activación que salvó gran parte de la actividad agrícola de aquella época y la de años posteriores”.