CC: “Lamentamos que Susana Machín se haya vacunado incumpliendo el protocolo del Ministerio”

El grupo de CC en el Cabildo informa en un comunicado que “en relación a la información de la que tuvimos conocimiento el pasado sábado sobre la vacunación contra el Covid de la consejera de Sanidad, Educación y Artesanía del Cabildo de La Palma, Susana Machín, queremos hacer las siguientes consideraciones”:

“Lamentamos lo que ha pasado con la vacunación contra el Covid de la consejera Susana Machín incumpliendo el protocolo del Ministerio de Sanidad. Es una acción personal que consideramos que está mal, venga de quien venga. Su implicación en el trabajo no es lo que se cuestiona. La ciudadanía espera, en una situación como la que estamos viviendo, que el comportamiento de los políticos que ostentan un cargo público sea aún más ejemplar y ético. También es nuestro deber conseguir que crean en lo que hacemos porque es necesario, sobre todo, en momentos de incertidumbre como estos”.

“Desde CC consideramos que las explicaciones de la consejera están llenas de contradicciones y no compartimos las declaraciones del presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, y de su grupo de Gobierno defendiendo lo hecho por Susana Machín. Es una acción que entendemos que está mal y que reprobamos”, señala.

“Esperábamos que la consejera hubiera pedido disculpas, desde que salió la noticia este sábado y durante todo el día del domingo, por lo ocurrido, por todos los que no comparten lo que ha hecho ni lo justifican; por los mayores que aún no han sido vacunados, por el personal de ayuda a domicilio, los enfermos con patologías de riesgo, etc. Pero no ha sido así, sino que, lejos de eso, ha justificado lo hecho”, apunta.

“Es el propio PSOE a nivel nacional el que ha pedido la dimisión de todos los cargos públicos de su partido que se han saltado el protocolo de vacunación porque lo consideran un acto reprobable que les avergüenza, tal y como afirman en el comunicado que el partido lanzó el 22 de enero, un día antes de que se hiciera público el caso de Susana Machín”, recuerda.

“Y el PSOE en Canarias ha abierto este domingo un expediente informativo a la consejera sobre este asunto. Lamentamos profundamente esta situación, que nada tiene que ver con la política sino con lo personal, porque deberíamos estar centrados en lo verdaderamente importante, que es superar la pandemia y la crisis económica. Buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos es lo que debe ocupar todo nuestro tiempo y esfuerzo”, subraya.

“Creemos que la unidad de todas las fuerzas políticas y de los ciudadanos es lo que nos ayudará a salir antes de la crisis sanitaria, sin perder la esperanza ni la confianza en quienes nos gobiernan y asumiendo cada uno las responsabilidades que nos tocan”, concluye.