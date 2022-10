CC: “La mala gestión del Cabildo lleva al cierre de una planta del Hospital de Los Dolores mientras hay mayores esperando para entrar”

Coalición Canaria (CC), en una nota de prensa, señala que “la mala gestión del Cabildo lleva al cierre de una planta del Hospital de Los Dolores mientras hay mayores esperando para entrar”. Ángeles Fernández, consejera de CC en la primera Corporación, apunta que “los usuarios y los trabajadores están pagando las consecuencias de una gestión nefasta en el área de Recursos Humanos que exigimos que se corrija inmediatamente”.

En la nota se asegura que el Cabildo de La Palma “ha cerrado una de las plantas del Hospital de Dolores, concretamente la que alberga la Sala El Pilar, y han reubicado a los usuarios en otras plantas ante la imposibilidad de atenderlas todas por la grave falta de personal”.

Añade que “hace meses que varias plazas están sin cubrir y está a punto de finalizar el contrato de los trabajadores que, de manera provisional, las estaban ocupando y son contratos que no se van a renovar. CC ha advertido en varios plenos del Cabildo sobre esta situación a la consejera de Recursos Humanos, Nayra Castro, y no solo no se han solucionado, sino que se han ido agravando”.

“La situación ha llegado al punto de que durante este verano ni siquiera se cubrieron las vacaciones, obligando a las trabajadoras y trabajadores a doblar turnos para cubrirlas”, explica Ángeles Fernández.

El resultado de esta “gestión nefasta es el cierre de una planta del Hospital de Dolores, lo que supone, entre otras consecuencias, que tampoco se aceptarán nuevos usuarios al quedar inhabilitada una planta entera del edificio”.

“Es una vergüenza. No podemos prescindir de una planta entera mientras hay tantas personas en lista de espera para conseguir plaza y mientras hay también decenas de ancianos en el Hospital General a la espera de que se liberen camas”, advierte la consejera de CC.

“El personal hace lo que puede y gracias a su sobreesfuerzo y al amor por su trabajo logran atender adecuadamente a los mayores, pero en unas condiciones laborales injustas que se prolongan a costa de su salud”, añade Ángeles Fernández.

CC “exige” al presidente del Cabildo que “intervenga de manera inmediata en la Consejería de Recursos Humanos para resolver este problema porque la gestión no funciona”.