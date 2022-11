CC pacta con el Gobierno central la gratuidad de las guaguas en 2023 y el 60% de descuento del IRPF para todos los palmeros

Coalición Canaria (CC) ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de España para mejorar la ficha financiera de las islas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que incluye la gratuidad a partir del 1 de enero de las guaguas y el tranvía y que garantiza el apoyo de sus dos diputadas, Ana Oramas y María Fernández, a las cuentas estatales.

Así lo ha anunciado este lunes el senador autonómico y secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a las diputadas Ana Oramas y María Fernández para informar de los compromisos que CC ha conseguido “arrancar” al Gobierno de Pedro Sánchez de cara a prestar su apoyo a los Presupuestos de 2023.

Fernando Clavijo informó de que ya hay un acuerdo cerrado con el Gobierno que supone 21 enmiendas presentadas y firmadas por Coalición Canaria y Partido Socialista que quedarán incorporadas a las cuentas estatales y que suponen que los Presupuestos Generales “cumplan con Canarias”.

Clavijo quiso dejar claro que Coalición Canaria no va a permitir que estos acuerdos no se cumplan: “Es absolutamente impensable que en el primer trimestre de 2023 todos estos acuerdos, que han alcanzado nuestras diputadas en el Congreso de los Diputados, no se pongan en funcionamiento y empiecen a surtir el efecto de alivio a las familias y a las pequeñas y medianas empresas de Canarias”.

De las medidas acordadas con el Gobierno de España, la diputada Ana Oramas detalló que se contempla una partida de 81 millones de euros, que serán ampliables, para la gratuidad de las guaguas y el tranvía durante todo el año que viene, una medida que, tal y como aseguró, “va a beneficiar a todos los ciudadanos de Canarias”.

Otro de los acuerdos alcanzados supone la creación de una comisión mixta, que se reunirá en el primer trimestre de 2023 y donde estarán representados el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España y los operadores marítimos y empresarios, para fijar que el 100% del coste del transporte de mercancías sea asumido por el Estado.

Asimismo, se contempla que el 50 por ciento de la compensación al transporte de mercancías se cobre en los seis primeros meses y no a los dos años de haber abonado el flete, un acuerdo que Ana Oramas calificó de “histórico”.

Con respecto al transporte del plátano de Canarias, la diputada nacionalista indicó que los Presupuestos Generales del Estado de este año sólo contemplaban una partida de 10 millones de euros, por lo que se ha acordado con el Gobierno que en las cuentas de 2023 se amplíe esta partida a 20 millones de euros.

Rebaja del IRPF en La Palma

En relación con La Palma, Oramas anunció que se ha llegado a un acuerdo para rebajar durante 2022 y 2023 el 60 por ciento del IRPF a todos los habitantes de la Isla, lo que supone que los palmeros y palmeras “tendrán más renta disponible y que en la próxima declaración de la renta se le vaya a devolver a la mayoría una cantidad muy importante”. Además, se prevé una partida de 100 millones de euros para el Plan de Reconstrucción de La Palma que será prorrogado y ampliado en los próximos ejercicios.

Por último, la diputada nacionalista avanzó que los PGE de 2023 contemplarán dos partidas de 250.000 euros cada destinadas al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología y el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias.