Franquis: "Nunca hubiéramos podido impedir la erupción, pero sí sabremos reconstruir La Palma”

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha comparecido hoy en el Parlamento de Canarias para informar de las actuaciones que el Gobierno de Canarias está realizando de manera global para atender las necesidades de la población afectada por la erupción del volcán de La Palma, unas acciones de atención a la ciudadanía para las que el Ejecutivo regional ha comprometido ya más de 110 millones de euros que se suman a otros 240 millones que el Gobierno de España aportará antes de finales de año. Sebastián Franquis apostó, además, a seguir sumando desde todas las fuerzas políticas con el Gobierno para impulsar la reconstrucción de La Palma una vez finalice la emergencia volcánica.

“Por tanto, es hora de pensar, escucharnos, mirarnos y avanzar todos juntos. Es hora de reconstruir, de avanzar para recuperar a La Palma”, manifestó Franquis, “lo que pido hoy, a esta Cámara, es que crean, que crean de verdad. No en la capacidad de este Gobierno, sino en la capacidad de recuperación sociedad palmera. Somos consciente que los retos a los que nos enfrentamos son reales. Son serios y complicados. Pero tenemos confianza en el futuro. Aunque la confianza no significa que no tengamos dificultades en el camino. Nunca hubiéramos podido impedir la erupción del volcán, pero sí sabremos reconstruir La Palma”.

El consejero regional realizó durante su intervención un breve repaso a los perjuicios que hasta la fecha ha provocado la erupción del volcán tanto a bienes privados como públicos, con cerca de 1.200 hectáreas afectadas, más de 1.300 viviendas dañadas o destruidas, 360 hectáreas de cultivo perdidas, además de explotaciones ganaderas, bodegas, almacenes, centros de salud y colegios.

“La evaluación de los daños provocados por la erupción del volcán de La Palma a bienes públicos y privados, además de los costes de intervención de la Administración autonómica, y del Cabildo y los ayuntamientos palmeros, se sitúa hasta el momento en 842 millones de euros”, aseguró Sebastián Franquis, “pero este volcán también ha arrasado con el trabajo, la memoria, el esfuerzo y la ilusión de miles de palmeros y palmeras que han visto desaparecer su proyecto vida”.

El consejero canario explicó que el Gobierno ha puesto en marcha numerosas medidas con la finalidad de cumplir cinco grandes objetivos: la prevención; la seguridad; afrontar la emergencia habitacional, que las familias más vulnerables no sufran situaciones de desamparo; medidas de apoyo para la reparación de los daños ocasionados; y la protección del tejido productivo y del empleo.

En ese sentido, Franquis enumeró varias de las medidas que ya se han puesto en marcha como la compra de cien viviendas para alojar de forma provisional a los que han perdido a su vivienda, pisos a los que se unirán próximamente la adquisición de viviendas prefabricadas, el pago de ayudas de 10.000 euros a las familias para la compra de enseres, la inversión de más de siete millones de euros en la compra de tres desaladoras de emergencia o el pago de 13 millones de euros en indemnizaciones a los afectados del sector primario.

“Señorías, ayudar a las trabajadoras y trabajadores, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, en definitiva a nuestro tejido productivo, ha sido otras de nuestras prioridades”, señaló Franquis, “por ello, se estableció una línea de ayudas a los trabajadores a través de los ERTES, donde ya se han resuelto 356 solitudes, beneficiando a 1.774 trabajadores y se han publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las bases para que las pequeñas y medianas empresas afectadas aspiren a prestaciones compensatorias por un total de 10 millones de euros. En estos momentos, más de 500 trabajadores autónomos perciben la prestación por cese de actividad y además, se va poner en marcha un Plan Extraordinario de Empleo y Formación La Palma por un importe de 63 millones de euros”.

Sebastián Franquis hizo un llamamiento a la unidad y la cooperación entre todas las fuerzas políticas para trabajar por la reconstrucción de la isla de La Palma una vez pase la emergencia volcánica.

“El volcán ha transformado las vidas, sociedades y economías de los palmeros. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el éxito de la recuperación. Es el momento de trazar un camino hacia un futuro más inclusivo, sostenible y resiliente. Y que debe significar ese camino hacia ese futuro?, Esperanza y Oportunidad. En eso debe consistir El Plan de reconstrucción de La Palma: En Esperanza y Oportunidad”, concluyó Franquis.