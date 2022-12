Nace el Movimiento Alternativo Electoral de La Palma

En el Museo Benahoare de Los Llanos de Aridane, y “ante un nutrido grupo de público, simpatizantes y afiliados, este lunes tuvo lugar la presentación del Movimiento Alternativo Electoral (MAE) que concurrirá a las elecciones de 2023 con una opción política novedosa para la isla de La Palma por sus características y por sus objetivos: las personas en el centro de la gestión”, se informa en nota de prensa.

“En MAE siempre hemos puesto a los ciudadanos en el centro de toda reflexión y a partir de sus demandas y necesidades, hemos trabajado de forma profesional para resolver sus problemas”, manifestó Julián Delgado, presidente insular de MAE, y comentó que “desde nuestros comienzos hemos sido capaces de ir sumando a nuestra iniciativa a personas de diferentes ideologías que desde sus ocupaciones y con sus capacidades profesionales deseaban aportar las soluciones más oportunas a los problemas de la gente”.

“La historia de MAE se remonta a las elecciones de 2019 cuando en el municipio de Mazo un grupo de profesionales se unieron deseando cambiar las formas de hacer política. Para ello comenzaron a hablar con los vecinos con el objetivo de conocer sus necesidades y a partir de las estas, cambiar las cosas desde dentro de la política local. Se presentaron a las elecciones con un programa elaborado por los vecinos y obtuvieron 20% de los votos de los electores, porcentaje que se ha mantenido fiel reconociendo la gestión realiza por el partido desde el consistorio”, explica.

“Pero ayer MAE se hizo mayor en Los Llanos adquiriendo protagonismo a nivel insular ya que se constituyó como partido político el pasado 19 de octubre y desde entonces ha estado preparando la organización de cara a consolidar la incorporación de nuevos valores que sirvan a los intereses y al bien común de todos los palmeros y palmeras. Aquella experiencia que nació en Mazo ahora se trasladada al resto de la isla y por el momento, se consolida en el espacio insular en el municipio de Los Llanos de Aridane pero irá creciendo ya que se encuentran muy avanzadas las negociaciones en Santa Cruz de La Palma y otros municipios”, asegura.

“MAE es un proyecto transversal en el que caben todos los que se comprometan por La Palma, desde profesionales a colectivos, y con el que desean hacer política y gestión desde dentro de las instituciones públicas. Nuestra actitud es de servicio al bien común, sin estar subordinados a las ideologías de los grandes partidos que están influyendo en la política insular. Para nosotros, La Palma y los vecinos son lo primero”, declaró María José Hernández, responsable de organización de MAE La Palma. “Esa visión de personas comunes que pertenecen a la comunidad y que se organiza para defender los intereses y las propuestas de los ciudadanos es uno de sus pilares principales del partido que hoy presentamos”.

“Para ello MAE ha desarrollado una metodología de participación que le permite fijar la agenda ciudadana con la participación de la población, y a partir de sus necesidades, elaborar el programa electoral de las localidades donde se presentan. Es cierto que cada municipio en la isla tiene sus propias necesidades pero hay algo que nos ha sorprendido y son las ganas que tiene la gente por aportar soluciones a sus propias necesidades, la de los vecinos”, concluyó María José Hernández.

“Detrás de MAE se encuentra un equipo humano diverso y de ámbitos profesionales de distinta índole: hay gente en el equipo relacionada con la agricultura y con la ganadería, otros con el sector turístico, otros con el sector sanitario, otros con la función pública, otros con el sector servicios, de todo el territorio insular. Consideramos que, por esa variedad de ámbitos y procedencias, y porque somos del pueblo, podemos aportar a la sociedad palmera otra forma de gestionar y de hacer política. Nosotros creemos que La Palma necesita que la política se transforme en servicio de lo público, que el político y la política sirvan a las personas, y que la política no se sirva de ellas”, manifestó Julián Delgado.

Delgado resumió los principios de MAE enumerando sus objetivos. “Este nuevo partido tiene como principal objetivo la gestión, la participación democrática y el empoderamiento del ciudadano así como la transparencia. Por eso quiere tener una especial dedicación a todos los palmeros y con todos los que han visto su vida afectada por la crisis volcánica. La Palma necesita una gestión eficaz, que rinda cuentas al palmero; una gestión que escuche activamente a la sociedad, una gestión en la que el palmero participe en los procesos desde dentro, en la que todos somos vecinos y nadie está por encima del otro aunque sea político por eso es muy importante la transparencia y que se pueda hacer un seguimiento real del trabajo en las instituciones; una gestión en la que generemos oportunidades y desarrollemos los potenciales que tiene La Palma y su gente, en la que haya oportunidades y ganas para quedarse para todos”.

“La implantación en Los Llanos de Aridane viene de la mano de Ramón Hernández y Alexis Hernández que desde hace seis meses están trabajando junto con su equipo en diseñar una plancha política que cambie las dinámicas del Valle. Como propietario afectado por el volcán he podido sufrir el abuso de un sistema en el que los partidos tradicionales tiene sus propios ritmos e intereses y se empeñan en imponer un modelo de valle que nada tiene que ver con los intereses y la realidad de los habitantes. Ellos aplican la política que les dicta el partido y nosotros buscamos soluciones para nuestras necesidades”, declaró Ramón Hernández. “Por eso teníamos muy claro que la meta debía ser recuperar Los Llanos, y que el municipio vuelva a ser motor de la economía, de la cultura y de la sociedad. Los Llanos tiene que contribuir al desarrollo del resto de municipios de la isla para recuperar la importancia que siempre tuvo La Palma en Canarias”.

Para Alexis Hernández las prioridades son muy claras: “Parece mentira cómo pasa el tiempo. En estos últimos 16 meses me he enfrentado a las administraciones y a los políticos que nos gobiernan por su falta de empatía, de sinceridad, de ética en muchas ocasiones frente a los afectados por el volcán. Tengo que recordar que yo no estaría aquí hoy si las cosas se hubieran hecho razonablemente bien para todos, pero no ha sido así”, declaró Alexis Hernández. “Nos hemos dado cuenta de que es solamente desde dentro de la administración desde dónde podremos revertir dicha aptitud y por tanto mejorar la situación de los vecinos”.

Según las declaraciones de Alexis esto es lo que le ha motivado “a representar a su gente y dar otro paso más al frente con el objetivo de llegar a las instituciones y, desde dentro, trabajar en todos los aspectos que son importantes para nuestra gente y nuestro territorio. La meta es gobernar, y recuperar nuevamente la ilusión perdida antes de que la fatalidad nos encontrara. Y esto pasa necesariamente por recuperar la dignidad, y la justicia, compensando lo perdido para que podamos así mirar al futuro. Resolviendo esto, estaremos resolviendo también el buen funcionamiento de todos nuestros municipios de la isla más allá del Valle”. declaró.

“MAE Los Llanos ha fijado sus prioridades políticas en cuatro ejes que son primero trabajar con los colectivos afectados y proponer un plan de acción que contemple, el empleo (a través de planes especiales de reconstrucción de las viviendas de todo tipo, primera, segunda ocupación, viviendas vacacionales, negocios, bodegas, cuartos de aperos, etc. ya que esas construcciones son parte de la riqueza patrimonial y social que nos arrebató el volcán y que son fundamentales para poder recuperar nuestra prosperidad, forma de vida y rentas para poder continuar generando riqueza y proyección de futuro a nuestra isla, pero también de las fincas agrícolas, la planificación territorial contando con los propietarios del suelo, las comunicaciones terrestres, que permitan la recuperación de los terrenos para que quienes puedan y quieran, recuperen sus terrenos y así puedan reconstruir en ellos lo que tenían o lo que podían desarrollar antes de la catástrofe”.

“El segundo será el desarrollo y la recuperación de la agricultura como seña de identidad, columna vertebral de la economía y de la sociedad del Valle tanto por su impacto y efecto multiplicador en todas las capas y sectores así como por hacerlo a lo largo de todo el año. El tercer gran eje de trabajo es sin duda la industria y a las empresas, a las que hasta el momento se les niega el derecho a invertir en nuestra tierra al estar la economía del Valle ”secuestrada“ por un plan urbano que no han sido capaces de actualizar después de tantos años, y que se ve agravada por una crisis volcánica sin soluciones políticas ni legales a corto plazo. Y por último uno de los temas más importantes por su impacto en la sociedad y el territorio es definir el modelo de turismo más adecuado para el Valle ya que el turismo que está impulsando el Cabildo lo está haciendo al margen de la Ley de las islas verdes que refuerza el papel de la agricultura al tiempo que mejora las capacidades de la agricultura manteniendo sus explotaciones y generando una renta alternativa a los propietarios, algo de difícil aplicación en Los Llanos de Aridane sin plan de ordenación actualizado pese a que el plan derogado en 2010 era modificable y ejecutable. En definitiva, desde MAE Los Llanos perseguimos un modelo equilibrado de crecimiento, en el que los beneficios permeen en la sociedad y en todos los sectores a lo largo de todo el año. Si Los Llanos no es un lugar seguro para invertir, progresar y vivir difícilmente conservará el atractivo de la herencia recibida y por tanto no habrá futuro en él”, aclaró Ramón Hernández.

Y reivindicó el espíritu del 49. “Creo que es bueno tener memoria en estos momentos. En aquel año nuestros ancestros nos mostraron el camino a seguir, tan solo tres días después de que se apagara el volcán de San Juan nuestros mayores ya abrían caminos con picos, palas y barrenos, y tan solo dos años más tarde, en 1.951, ya se trabajaban las coladas del San Juan, construyendo la primera finca en las Hoyas. Nosotros somos los descendientes de aquellos hombres y mujeres que no perdían el tiempo con palabras huecas porque sabían que el hambre era una necesidad. Nosotros somos descendientes de aquellos héroes que levantaron el Valle de Aridane, la sociedad y los barrios que hasta septiembre de 2021 disfrutábamos. También somos nosotros esos los que nos volcamos con los vecinos y evacuados en la reciente crisis del volcán Tajogaite. Entonces, en el 49, no teníamos ni la maquinaria, ni las ayudas, ni las leyes que hoy tenemos y ello no fue un impedimento para con un propósito claro, construir un futuro para nuestro valle. Éramos ambiciosos, éramos ejecutivos, éramos palmeros de raza y lo hicimos. Cuando queremos, no nos para nadie y lo conseguimos,” agregó.

Por último, la directiva de MAE a nivel insular invitó “a todos los ciudadanos del Valle y de la Isla de La Palma a implicarse desde dentro en la vida política, y unirse a MAE por La Palma, porque solo desde dentro podremos ser partícipes de las decisiones que nos afecten y de tener la posibilidad de dar un vuelco en positivo a isla de La Palma”.