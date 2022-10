Nieves Lady Barreto considera que “no se puede demorar más” la elaboración de una Ley para la reconstrucción de La Palma

La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nieves Lady Barreto, ha insistido este lunes en la Comisión de Cabildos “que un año después del inicio de la erupción de La Palma, y sus graves consecuencias, no se puede demorar más la elaboración de una Ley específica que permita la reconstrucción de la Isla”, informa el partido en nota de prensa.

A esta fecha, “si tenemos en cuenta el Decreto Ley 53, de medidas tributarias, contamos con 10 normas dirigidas a paliar los efectos de la erupción, pero tan solo con medidas provisionales y paliativas, que son necesarias en un momento dado pero que resulta ya insuficientes: es hora avanzar y aportar soluciones estructurales a los problemas que padece el Valle de Aridane y la isla en su conjunto”, planteó Barreto.

En la Comisión de Cabildos se abordaba el traslado a la entidades insulares de los Decretos Leyes 51 y 53, que abordaban medidas urbanísticas y económicas así como tributarias, respectivamente. La diputada evidenció en su intervención “el error del Gobierno de no seguir las disposiciones del Consejo Consultivo que advierte al Gobierno que la figura de los Decretos Leyes no puede ser utilizada con carácter de normalidad porque es una herramienta de carácter extraordinario: en el ámbito de la reconstrucción de La Palma hay que empezar ya a legislar para aportar soluciones duraderas, no provisionales”.

Nieves Lady Barreto instó al Gobierno, en este sentido, “a hacer las cosas mejor porque asistimos a la quinta modificación del Decreto Ley 51 que ya fue modificado por el DL 53 días después de su aprobación”.

Asimismo, estos últimos cambios vienen a recoger las deficiencias anunciadas “por este grupo y otros en el Parlamento, advertidas desde el principio y que se podrían haber corregido si esos Decretos Leyes se hubieran tramitado como Proyecto de Ley”.

“Ante la cerrazón del Gobierno se pierde un tiempo precioso para una comunidad que está intentado recuperarse de la destrucción del volcán”, concluyó.